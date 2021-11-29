УПЛ уже близко. Металлист уходит на зиму единоличным лидером Первой лиги

В матче 20-го тура Первой лиги харьковский «Металлист» на стадионе «Оболонь-Арена» переиграл киевскую «Оболонь».



Первая лига. 20-й тур

«Оболонь» – «Металлист» – 1:2

Голы: Безуглый (90+3) – Пейшото (68), Банада (86)

Еще в одном матче этого тура «Альянс» на выезде одолел «Краматорск» (2:0).

Следующий тур Первой лиги состоится уже во второй половине марта следующего года.

«Металлист» ушел на зимний перерыв в статусе лидера дивизиона, имея преимущество над «Кривбассом», которое составляет 11 очков.

Турнирная таблица Первой лиги