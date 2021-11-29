УПЛ уже близко. Металлист уходит на зиму единоличным лидером Первой лиги

Отрыв от «Кривбасса» составляет 11 очков

  • 29.11.2021 19:45
  • 1929 просмотров
  • 14 комментариев
УПЛ уже близко. Металлист уходит на зиму единоличным лидером Первой лиги
© ФК Металлист Харьков

В матче 20-го тура Первой лиги харьковский «Металлист» на стадионе «Оболонь-Арена» переиграл киевскую «Оболонь».
 
Первая лига. 20-й тур

«Оболонь» – «Металлист» – 1:2
Голы: Безуглый (90+3) – Пейшото (68), Банада (86)

Еще в одном матче этого тура «Альянс» на выезде одолел «Краматорск» (2:0). 

Следующий тур Первой лиги состоится уже во второй половине марта следующего года.

«Металлист» ушел на зимний перерыв в статусе лидера дивизиона, имея преимущество над «Кривбассом», которое составляет 11 очков.

Турнирная таблица Первой лиги

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 29.11.2021 19:50
    +6
    Первую лигу пора заканчивать.... Слишком легко 💛💙
    Ссылка
    Etana
    Etana, 29.11.2021 20:18
    +5
    Эх, быстрей бы уже следующий сезон
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 29.11.2021 20:23
    +4
    Скоро , скоро
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 29.11.2021 21:01
    +3
    Alex86 1, 29.11.2021 20:27
    И за кого болеть планируете?)
    Если уж состоится возрождение.
    В еврокубках и упл
    В противостоянии?! За Металл конечно.. всегда так было и никак по другому
    Ссылка
    doctor who
    online
    doctor who, 29.11.2021 20:59
    +3
    В УПЛ будут другой киевских клуб обыгрывать.
    Ссылка
    Augusto
    online
    Augusto, 29.11.2021 21:08
    +2
    Bibenco, 29.11.2021 20:21
    Там вроде кроты хотят забрать у них Пейшоту.
    Что значит - "забрать" ? Забирают вещь, добро из дома и что там еще...Деньги озвучены, ответ косвенно дан: "нах". Вот, собственно, и вся интрига. Когда-нибудь, кого-нибудь, наверное. Кто же продает одного из лидеров на полдороге?
    Ссылка
    Vladdal
    Vladdal, 29.11.2021 20:39
    +2
    Bibenco, 29.11.2021 20:21
    Там вроде кроты хотят забрать у них Пейшоту.
    Кто ж им отдаст? Пусть Гладкого берут
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 29.11.2021 21:09
    +1
    ENJOY--, 29.11.2021 21:01
    В противостоянии?! За Металл конечно.. всегда так было и никак по другому
    Федя, а ты болельщик метала ?
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 29.11.2021 20:27 (изменен)
    +1
    ENJOY--, 29.11.2021 20:23
    Скоро , скоро
    И за кого болеть планируете?)
    Если уж состоится возрождение.
    В еврокубках и упл
    Ссылка
    Etana
    Etana, 29.11.2021 20:24
    +1
    Bibenco, 29.11.2021 20:21
    Там вроде кроты хотят забрать у них Пейшоту.
    Хотеть невредно.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 29.11.2021 20:05
    +1
    Ссылка
    Sergei SSI
    Sergei SSI, 29.11.2021 21:14
    0
    Etana, 29.11.2021 20:18
    Эх, быстрей бы уже следующий сезон
    Тренеруйтесь пока, а то будут "иметь через одного в вышке. Игра их вообще ничего особенного не представляет.
    Ссылка
    Sergei SSI
    Sergei SSI, 29.11.2021 21:13
    0
    Alex86 1, 29.11.2021 20:27
    И за кого болеть планируете?)
    Если уж состоится возрождение.
    В еврокубках и упл
    В еврокубки смогут попасть только через 4 года, таков регламент УЕФА. Разве, что Ярик "подсуетился".
    Ссылка
    Bibenco
    online
    Bibenco, 29.11.2021 20:21
    -6
    Там вроде кроты хотят забрать у них Пейшоту.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности