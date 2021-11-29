Журналист: Английский клуб готов выложить за Мудрика 10-20 млн евро

Игорь Цыганык считатет, что горняки не отдадут своего игрока за такие деньги

  • 29.11.2021 19:19
  • 1032 просмотра
  • 3 комментария
Журналист: Английский клуб готов выложить за Мудрика 10-20 млн евро
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Несколько европейских клубов проявляют интерес к вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику.
 
Известный журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что одной из таких команд является «Севилья». Также, по словам Цыганыка, один из английских клубов уже готов сделать предложение о выкупе.
 
«Один из английских клубов рассматривает возможность сделать предложение «Шахтеру» о выкупе Мудрика. Но та цена, которую будут предлагать, а это между 10 и 20 миллионов евро, не удовлетворит «Шахтер». Поэтому донецкий клуб, скорее всего, отклонит это предложение», – сказал журналист.
 
В текущем сезоне Мудрик провел 16 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

Источник — FootballHub

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    AK.228
    AK.228, 29.11.2021 19:31
    -1
    почему не удовлетворит!? кто знает!?... продать молодого футболиста, который играет по сути первый сезон за условные 12-15 миллионов евро - по-моему это очень и очень имиджево круто!
    Ссылка
    doctor who
    online
    doctor who, 29.11.2021 19:30
    -1
    сейчас у голубопомоечных пердаки разорвутся
    Ссылка
    SEPULTARA
    SEPULTARA, 29.11.2021 19:32
    -2
    Циганик як гідрометеоцентр
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