Журналист: Английский клуб готов выложить за Мудрика 10-20 млн евро

Несколько европейских клубов проявляют интерес к вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику.



Известный журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что одной из таких команд является «Севилья». Также, по словам Цыганыка, один из английских клубов уже готов сделать предложение о выкупе.



«Один из английских клубов рассматривает возможность сделать предложение «Шахтеру» о выкупе Мудрика. Но та цена, которую будут предлагать, а это между 10 и 20 миллионов евро, не удовлетворит «Шахтер». Поэтому донецкий клуб, скорее всего, отклонит это предложение», – сказал журналист.



В текущем сезоне Мудрик провел 16 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 5 результативными передачами.