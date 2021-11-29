Агент: «Дженоа насчет Ярмоленко не связывался. Но почему бы и нет?»

Вадим Шаблий считает, что украинский вингер «Вест Хэма» может проявить себя в Серии А

  • 29.11.2021 17:46
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  • 1 комментарий
Агент: «Дженоа насчет Ярмоленко не связывался. Но почему бы и нет?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вадим Шаблий, агент 32-летнего вингера «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, прокомментировал информацию о возможном переходе своего подопечного в итальянский «Дженоа», который возглавляет Андрей Шевченко.

«На данный момент, вариант с переходом Андрея в «Дженоа» — это слухи. Никто не связывался ни с клубом, ни со мной. Такого обсуждения не было. В чемпионате Италии Андрей сможет еще года три-четыре держать свой уровень. Тем более, он хорошо знает требования Шевченко, с которым они работали в сборной Украины. Почему бы и нет?

Ярмоленко интересуются другие клубы. С «Вест Хэмом» пока никаких переговоров нет. У него контракт с английским клубом до лета. Мы ждем дальнейшего развития событий», — сказал Шаблий.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 17:59
    0
    почему бы Вадиму Шаблию не получить денег за переход своего подопечного, почему бы и нет
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