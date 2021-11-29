Кубок Дэвиса. Сборная Украины узнает следующего соперника пятого декабря

Команда Андрея Медведева снова сыграет в плей-офф Первой Мировой группы

  • 29.11.2021 17:47
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Кубок Дэвиса. Сборная Украины узнает следующего соперника пятого декабря
© ФТУ

В воскресенье, 5 декабря, состоится жеребьевка следующих этапов в Кубке Дэвиса. 
 
Сборная Украины после поражения в борьбе за выход в Квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022 снова будет вынуждена сражаться в плей-офф Первой Мировой группы-2022.
 
В следующем сезоне там сыграют те команды, которые проиграли в матчах в марте и сентябре в этом году (Боливия, Беларусь, Пакистан, Уругвай, Чили, Индия, Узбекистан, Ливан, Новая Зеландия, Португалия, Босния и Герцеговина, Израиль), а также проигравшие сборные в отборочном раунде в Первой Мировой группе в ноябре (Украина и Перу) и победители отборочного раунда во Второй Мировой группе (Дания и Тунис).
 
5 декабря состоится и жеребьевка Квалификации Финала Кубка Дэвиса-2022.

Источник — Большой теннис Украины

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