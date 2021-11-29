Сергей КРАВЧЕНКО: «Суркис был самым настойчивым»

Президент «Динамо» лично пригласил украинского футболиста в киевский клуб

  • 29.11.2021 17:14
  • 1435 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей КРАВЧЕНКО: «Суркис был самым настойчивым»
© Динамомания. Сергей Кравченко

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко рассказал о том, как его приглашали в киевское «Динамо».

«Наверное, не очень меня ценили в «Ворскле», потому что у меня оставалось всего полгода контракта. Мне не предлагали новый. Потом, когда меня вызвали в сборную, появился интерес «Динамо», были российские клубы — «Локомотив», «Рубин»… И тогда они только начали. Но Суркис был самым настойчивым. Сразу со мной договорился. Он сам звонил. Я знал, что «Динамо» меня просматривало год-полтора», — рассказал Кравченко.

Контракт Кравченко принадлежал «Динамо» в 2009 году. Сергей провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник — Пряма червона

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 17:57
    0
    тёлочку завоевывали
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