Сергей КРАВЧЕНКО: «Суркис был самым настойчивым»

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко рассказал о том, как его приглашали в киевское «Динамо».

«Наверное, не очень меня ценили в «Ворскле», потому что у меня оставалось всего полгода контракта. Мне не предлагали новый. Потом, когда меня вызвали в сборную, появился интерес «Динамо», были российские клубы — «Локомотив», «Рубин»… И тогда они только начали. Но Суркис был самым настойчивым. Сразу со мной договорился. Он сам звонил. Я знал, что «Динамо» меня просматривало год-полтора», — рассказал Кравченко.

Контракт Кравченко принадлежал «Динамо» в 2009 году. Сергей провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.