Рейтинг WTA. Дебют Снигур в топ-150, Ястремская на грани вылета из сотни

В первой десятке без изменений

  • 29.11.2021 17:32
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Рейтинг WTA. Дебют Снигур в топ-150, Ястремская на грани вылета из сотни
© Инстаграм Дарьи Снигур

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг. Основные изменения произошли за пределами топ-100, но были и несколько изменений в первой сотне. К примеру, венгерская теннисистка Панна Удварди выиграла 60-тысячник в Бразилии и впервые в карьере вошла в сотню лучших. Также в топ-100 вернулись Осеан Доден и Кристина Кучова.
 
Первая десятка, конечно же, осталась без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA 


 
Украинских болельщиков больше всего интересует прогресс Дарьи Снигур после выигрыша самого крупного титула в карьере. После победы на 100-тысячнике в Дубае украинка поднялась сразу на 39 мест, обеспечив себе дебют в топ-150 (144). Снова на грани вылет из первой сони оказалась Даяна Ястремская, у остальных изменения если и есть, то незначительные. Три первые ракетки Украины сохраняют свои позиции.

Украинки в рейтинге WTA  

Источник — Sport.ua

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