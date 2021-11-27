Дарья Снигур – чемпионка турнира в Дубае

Благодаря этой победе украинка дебютирует в топ-150 мирового рейтинга

  • 27.11.2021 14:53
  • 1571 просмотр
  • 5 комментариев
Дарья Снигур – чемпионка турнира в Дубае
© ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) завоевала чемпионский титул на 100-тысячнике ITF в ОАЭ. В финале 19-летняя украинка не оставила шансов Кристине Кучовой (№174 WTA) из Словакии.

Дубай. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Кристина Кучова (Словакия) – 6:3, 6:0

Благодаря этой победе на следующей неделе Снигур впервые войдет в топ-150 рейтинга WTA.

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Ад
    Александр Ад, 27.11.2021 14:55
    +11
    молодець Даринко!Відмінна гра,класна перша подача!Так тримати!Слава Україні!
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    Spectra
    Spectra, 27.11.2021 14:59 (изменен)
    +10
    Умница! Даша за турнир повесила 4 баранки и 1 скрытую баранку, идеальний для неё турнир, впереди у неё Челленджер в Анже, начнёт с квалификации, может и там что-то получится
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    Ked
    Ked, 27.11.2021 15:22
    +4
    Умничка!!! Отличный результат! Растет и становится опытней наша звездочка!
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    adidas777
    adidas777, 27.11.2021 15:18
    +4
    Неужели!
    Как давно о Снигур не было хороших новостей!
    С победой!
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    kollekciy
    online
    kollekciy, 27.11.2021 15:16
    0
    Знову прорвало Снігур. Вже і в Завацької, Снігур, Калініної, більші титули ніж у Костюк, а вона все про Шоломи мріє, а по досягненнях які буть записані в статистиках на віки, поки що, дуже стидно для 50-ої ракетки світу.
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