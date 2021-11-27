Дарья Снигур – чемпионка турнира в Дубае

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) завоевала чемпионский титул на 100-тысячнике ITF в ОАЭ. В финале 19-летняя украинка не оставила шансов Кристине Кучовой (№174 WTA) из Словакии.
Дубай. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Кристина Кучова (Словакия) – 6:3, 6:0
Благодаря этой победе на следующей неделе Снигур впервые войдет в топ-150 рейтинга WTA.
Источник — Sport.ua
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