Альянс на выезде всухую обыграл Краматорск

В поединке 20-го тура Первой лиги Украины «Альянс» из Липовой Долины на выезде обыграл «Краматорск» со счетом 2:0.
В составе гостей забитыми мячами отметились Станислав Шарай, который отличился на 44-й минуте встречи, и Николай Агапов, который установил окончательный счет на 81-й минуте.
«Краматорск» — «Альянс» — 0:2
Голы: Шарай, 44, Агапов, 81
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.