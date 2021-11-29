Альянс на выезде всухую обыграл Краматорск

В поединке 20-го тура Первой лиги Украины «Альянс» из Липовой Долины на выезде обыграл «Краматорск» со счетом 2:0.

В составе гостей забитыми мячами отметились Станислав Шарай, который отличился на 44-й минуте встречи, и Николай Агапов, который установил окончательный счет на 81-й минуте.

«Краматорск» — «Альянс» — 0:2

Голы: Шарай, 44, Агапов, 81