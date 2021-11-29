КАРИКАТУРА ДНЯ. Большая рыбалка. Кто «поймает» Золотой мяч?

Имя нового обладателя почетного трофея станет известно совсем скоро

  • 29.11.2021 16:29
  • 1102 просмотра
  • 5 комментариев
КАРИКАТУРА ДНЯ. Большая рыбалка. Кто «поймает» Золотой мяч?
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 29 ноября, издание France Football объявит победителя награды «Золотой мяч» (Ballon d'Or), которая будет вручена лучшему футболисту 2021 года.

«Кто поймает «Золотой мяч» сегодня?», — прокомментировал свою свежую работу известный карикатурист Омар Момани, изобразив финалистов голосования.

Церемония начнется в 21:30 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Taykitanin
    Taykitanin, 29.11.2021 17:06
    +2
    Навіть по карикатурі хочеться сказати: - Роберт, подсекай)
    Ссылка
    Andrey111
    Andrey111, 29.11.2021 18:01
    0
    Треба було ему и себе в оцю карикатуру встромити
    Ссылка
    Grigorio666
    Grigorio666, 29.11.2021 17:55
    0
    Якщо сьогодні назвуть ім'я Леонеля Мессі, ТО ЗНАЧИТЬ СПРАВДІ ПІШОВ ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ з журналу FRANCE FOOTBALL, і якщо це дійсно ТАК, то хтось зі своїх продав інформацію і заробив БАБОСИКІВ, А ЦІКАВО ЧИ БУКМЕКЕРИ ПРИЙМАЮТЬ СТАВКИ НА ЦЮ ПОДІЮ і які коефіцієнти?????????
    Ссылка
    terhoha
    online
    terhoha, 29.11.2021 17:10
    0
    Левандовський.
    Ссылка
    Barsa_che
    Barsa_che, 29.11.2021 17:46
    -1
    Месси! Лучший!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности