КАРИКАТУРА ДНЯ. Большая рыбалка. Кто «поймает» Золотой мяч?

В понедельник, 29 ноября, издание France Football объявит победителя награды «Золотой мяч» (Ballon d'Or), которая будет вручена лучшему футболисту 2021 года.
«Кто поймает «Золотой мяч» сегодня?», — прокомментировал свою свежую работу известный карикатурист Омар Момани, изобразив финалистов голосования.
Церемония начнется в 21:30 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Источник — Instagram
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