Виктор ВАЦКО: «Бавария не знала, как выйти из-под давления Динамо»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о поражении киевского «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«То, как прессинговала «Бавария», то, как они перестраивались — это просто фантастика. «Динамо» должно было брать очки в матче против «Баварии». Нагельсманн начинал в три защитника. Затем перестроили игру в четыре защитника. И «Динамо» стало играть гораздо смелее. «Бавария» не знала, как выйти из-под давления «Динамо». Они показали смелый футбол. Жаль, что моменты не реализовали», — считает Вацко.