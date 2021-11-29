Виктор ВАЦКО: «Бавария не знала, как выйти из-под давления Динамо»

Украинский комментатор считает, что киевляне демонстрировали смелый футбол в матче с немцами

  • 29.11.2021 16:12
  • 483 просмотра
  • 2 комментария
Виктор ВАЦКО: «Бавария не знала, как выйти из-под давления Динамо»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о поражении киевского «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«То, как прессинговала «Бавария», то, как они перестраивались — это просто фантастика. «Динамо» должно было брать очки в матче против «Баварии». Нагельсманн начинал в три защитника. Затем перестроили игру в четыре защитника. И «Динамо» стало играть гораздо смелее. «Бавария» не знала, как выйти из-под давления «Динамо». Они показали смелый футбол. Жаль, что моменты не реализовали», — считает Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Akkerman65
    Akkerman65, 29.11.2021 16:20
    +3
    Моменты не реализовали потому что им нужны регбийные ворота.
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    Istm
    Istm, 29.11.2021 16:28
    0
    Akkerman65, 29.11.2021 16:20
    Моменты не реализовали потому что им нужны регбийные ворота.
    і правила як в регбі - щоб достатньо було за лінію занести.
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