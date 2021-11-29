ФОТО. Красивая пара. Цыганков показал снимки со своей девушкой

Избранницу футболиста киевского «Динамо» зовуть Романа

  • 29.11.2021 15:46
  • 1745 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Красивая пара. Цыганков показал снимки со своей девушкой
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

24-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков поделился свежими фото со своей девушкой Романой и собакой Лаки.

«С моими любимыми», — прокомментировал Виктор серию снимков.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ser_nat
    ser_nat, 29.11.2021 15:52
    +1
    З його грошима тих губастеньких дівчат можна щотижня змінювати. Хоча может то любов, а я бурчу))
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