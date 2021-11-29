ФОТО. Красивая пара. Цыганков показал снимки со своей девушкой

24-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков поделился свежими фото со своей девушкой Романой и собакой Лаки.

«С моими любимыми», — прокомментировал Виктор серию снимков.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.