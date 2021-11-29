Ральф РАНГНИК: «Сосредоточусь на том, чтобы сделать этот сезон успешным»

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» – о своем назначении

  • 29.11.2021 14:39
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Ральф РАНГНИК: «Сосредоточусь на том, чтобы сделать этот сезон успешным»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Новоиспеченный главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал свое назначение.

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и сосредоточусь на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. Команда полна талантов, в ней отлично сочетаются молодость и опыт.

Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и, что наиболее важно, командно.

Помимо этого, я с нетерпением жду возможности поддерживать долгосрочные цели клуба на консультационной основе», - сказал Рангник.

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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