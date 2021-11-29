Ральф РАНГНИК: «Сосредоточусь на том, чтобы сделать этот сезон успешным»

Новоиспеченный главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал свое назначение.

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и сосредоточусь на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. Команда полна талантов, в ней отлично сочетаются молодость и опыт.

Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и, что наиболее важно, командно.

Помимо этого, я с нетерпением жду возможности поддерживать долгосрочные цели клуба на консультационной основе», - сказал Рангник.