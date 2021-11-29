КАРИКАТУРА ДНЯ. «Революция Рангника». Новый рассвет в Манчестер Юнайтед

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей работы нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» — 63-летнего немецкого специалиста Ральфа Рангника.

«Новый рассвет в «Манчестер Юнайтед».

Революция Рангника начинается здесь», — прокомментировал Момани свою работу.

Контракт Рангника с «красными дьяволами» рассчитан до конца сезона, после чего специалист еще два года будет работать в клубе в качестве консультанта.