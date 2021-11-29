КАРИКАТУРА ДНЯ. «Революция Рангника». Новый рассвет в Манчестер Юнайтед

Немецкий специалист возглавил английский клуб

  • 29.11.2021 14:35
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КАРИКАТУРА ДНЯ. «Революция Рангника». Новый рассвет в Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей работы нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» — 63-летнего немецкого специалиста Ральфа Рангника.

«Новый рассвет в «Манчестер Юнайтед».

Революция Рангника начинается здесь», — прокомментировал Момани свою работу.

Контракт Рангника с «красными дьяволами» рассчитан до конца сезона, после чего специалист еще два года будет работать в клубе в качестве консультанта.

Источник — Instagram

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