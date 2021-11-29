Виктор ВАЦКО: «Шахтер нуждается в усилении»

Специалист – о фиаско «горняков» в Лиге чемпионов

  • 29.11.2021 13:21
  • 1155 просмотров
  • 14 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Шахтер нуждается в усилении»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянского «Интера» (0:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я считаю, что если мы говорим о результатах, то есть комплекс причин. Первое – опыт Де Дзерби. Они не работали в другой стране, никогда не работали в Лиге чемпионов, никогда не играли в чемпионате, где они фавориты. «Шахтер» – команда молодая и не готовая конкурировать с «Интером», «Реалом». «Шахтер» нуждается в усилении. «Шахтер» теряет опытных игроков. Вот из таких моментов и состоит пазл», - сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 29.11.2021 13:57
    +3
    Face Control, 29.11.2021 13:37
    Да, зимой всё будет.
    Что именно Олег? Шахтёр станет ещё чёрнее?
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    lenares85
    online
    lenares85, 29.11.2021 14:18
    +2
    На 80 млн купили и не усилились ? Каштру никого не покупал но Реал 2 раза выиграл и с Интером в ничью, при том что там бузил Тайсон не хотел играть домой просился. Кто будет за это отвечать
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    Умник
    Умник, 29.11.2021 13:45
    +2
    bullyUA, 29.11.2021 13:37
    Офшорник на брифинге объявил, что Ахметов первого декабря совершит путч. Кто знает, по какому каналу будут показывать этот путч?
    Ексклюзивна трансляція на телеканалах Футбол.
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    AK.228
    AK.228, 29.11.2021 14:54 (изменен)
    +1
    __FunnyCat, 29.11.2021 14:45
    Довбик в Динамо нужен
    Ну и Ризнык не дурак , чтобы в шахтёр идти
    по Довбику... у вас нет таких средств, Днепр захочет от трансфера миллионов 7-8 как минимум получить (50% датчанам принадлежат)
    Пятов в 2006-м из той же Ворсклы переходил перспективным под Лаштувку и Шуста третьим вратарем.... и по поводу ума Ризныка не тебе судить... это так, мягко говоря
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    doctor who
    online
    doctor who, 29.11.2021 14:53
    +1
    __FunnyCat, 29.11.2021 14:45
    Довбик в Динамо нужен
    Ну и Ризнык не дурак , чтобы в шахтёр идти
    поздравляю тебя,что ты первый загорелся,вызывай мчс
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    doctor who
    online
    doctor who, 29.11.2021 14:36
    +1
    у голубопомоечных пердаки разрываются
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    bullyUA
    bullyUA, 29.11.2021 13:37
    +1
    Офшорник на брифинге объявил, что Ахметов первого декабря совершит путч. Кто знает, по какому каналу будут показывать этот путч?
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    Виктор Алтухов, 29.11.2021 14:59
    0
    Шахтеру, прежде всего, нужен тренер. Этот, похоже, мимо цели. А потом ризныки, довбики и прочие.
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 29.11.2021 14:33
    0
    Алексей Голяченко, 29.11.2021 13:57
    Что именно Олег? Шахтёр станет ещё чёрнее?
    Летом может и купят кого с бразилиандии. Ну а зимой максимум всех с некрасивым цветом кожи заставят немного подгореть в солярии для большей сплочённости команды, а то эти 7 белых игроков помешали отсосуолло выиграть ЛЧ.
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    ABOBA
    online
    ABOBA, 29.11.2021 14:06
    0
    я, конечно, только за. но летом усилились на 40 лямов. неужели этого мало, чтобы обыграть Шериф? да и, мне кажется, Ахметов нах пошлет Де Дзерби с усилением
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    __FunnyCat
    __FunnyCat, 29.11.2021 14:45
    -1
    AK.228, 29.11.2021 14:43
    нужен Ризнык и Довбик.. на все про все хватит 17-18 млн. евро
    Довбик в Динамо нужен
    Ну и Ризнык не дурак , чтобы в шахтёр идти
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 29.11.2021 14:43
    -1
    нужен Ризнык и Довбик.. на все про все хватит 17-18 млн. евро
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 29.11.2021 14:42
    -1
    bullyUA, 29.11.2021 13:37
    Офшорник на брифинге объявил, что Ахметов первого декабря совершит путч. Кто знает, по какому каналу будут показывать этот путч?
    межгалактический канал клоуна зеленского "дом"
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 29.11.2021 13:37
    -4
    Да, зимой всё будет.
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