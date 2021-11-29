Виктор ВАЦКО: «Шахтер нуждается в усилении»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянского «Интера» (0:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Я считаю, что если мы говорим о результатах, то есть комплекс причин. Первое – опыт Де Дзерби. Они не работали в другой стране, никогда не работали в Лиге чемпионов, никогда не играли в чемпионате, где они фавориты. «Шахтер» – команда молодая и не готовая конкурировать с «Интером», «Реалом». «Шахтер» нуждается в усилении. «Шахтер» теряет опытных игроков. Вот из таких моментов и состоит пазл», - сказал Вацко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Ну и Ризнык не дурак , чтобы в шахтёр идти
Пятов в 2006-м из той же Ворсклы переходил перспективным под Лаштувку и Шуста третьим вратарем.... и по поводу ума Ризныка не тебе судить... это так, мягко говоря
Ну и Ризнык не дурак , чтобы в шахтёр идти
Ну и Ризнык не дурак , чтобы в шахтёр идти
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