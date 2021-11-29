ЛЕОНЕНКО: «Шахтер просто контролировал мяч, а Интер просто атаковал»

Специалист – о поражении «горняков» в Лиге чемпионов

  • 29.11.2021 12:43
  • 333 просмотра
  • 0 комментариев
ЛЕОНЕНКО: «Шахтер просто контролировал мяч, а Интер просто атаковал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянского «Интера» (0:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы просто контролировали мяч до штрафной площади, а «Интер» просто атаковал. Плюс еще пенальти не дали», - сказал Леоненко.

Напомним, что после поражения «Интеру» «Шахтер» гарантировал себе последнее место в группе, имея в активе лишь одно очко. Украина не будет иметь своего представительства в еврокубковой весне.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности