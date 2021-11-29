ЛЕОНЕНКО: «Шахтер просто контролировал мяч, а Интер просто атаковал»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянского «Интера» (0:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы просто контролировали мяч до штрафной площади, а «Интер» просто атаковал. Плюс еще пенальти не дали», - сказал Леоненко.
Напомним, что после поражения «Интеру» «Шахтер» гарантировал себе последнее место в группе, имея в активе лишь одно очко. Украина не будет иметь своего представительства в еврокубковой весне.
Источник — Футбол 1/2/3
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