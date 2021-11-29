ЛЕОНЕНКО: «Шахтер просто контролировал мяч, а Интер просто атаковал»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянского «Интера» (0:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы просто контролировали мяч до штрафной площади, а «Интер» просто атаковал. Плюс еще пенальти не дали», - сказал Леоненко.

Напомним, что после поражения «Интеру» «Шахтер» гарантировал себе последнее место в группе, имея в активе лишь одно очко. Украина не будет иметь своего представительства в еврокубковой весне.