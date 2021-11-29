Виктор ВАЦКО: «Большой минус то, что мы играем против Шотландии на выезде»

Специалист – о сопернике команды Александра Петракова в плей-офф квалификации ЧМ-2022

  • 29.11.2021 12:04
  • 1348 просмотров
  • 9 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Большой минус то, что мы играем против Шотландии на выезде»
© УАФ

Известный украинский комментатор Виктор Вацко высказался о жеребьевке плей-офф чемпионата мира, по итогам которой «желто-синие» сыграют со сборной Шотландии на выезде.

«Я считаю, что для нас большой минус то, что мы играем на выезде. Одно дело играть против нейтральной Швеции, а другое дело, когда весь стадион будет болеть против тебя.

Я не склонен считать, что в этой паре будет явный фаворит и явный аутсайдер. Мы должны понимать, что в состоянии сборной Шотландии собраны футболисты играющие в АПЛ, которые привыкли и способны выдерживать интенсивный футбол. С этим у нас проблема.

Это будет тактическая дуэль. Мы должны поблагодарить Лотара Матеуса за этот жребий, нам повезло, что мы не попали на Италию и Португалию. Мы попали в четверку, где нет ярко выраженного фаворита, и там будет очень на тоненького», - сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 29.11.2021 12:36
    +4
    Відбулося жеребкування - тепер типу експерти свої умовиводи аж до березня писатимуть. І кожен буде "умнічати" по-своєму... А що добре, а що погано...
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    andeka1968
    online
    andeka1968, 29.11.2021 12:53 (изменен)
    +2
    Жереб гарний, але шотландці дуже небезпечні. Подивіться їх гру на Евро проти Англії (0:0), де Англія в деяких моментах просто відскочила. Як ми зіграли з Англією не треба нагадувати. Так шо не став би так радіти, ще й виїздна гра.
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    igogo
    igogo, 29.11.2021 12:51
    +2
    Но мы же этого хотели?
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 29.11.2021 13:27
    0
    кому больше повезло с итогом жребия Шотландии или Украине ???
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    Graider
    Graider, 29.11.2021 13:22
    0
    шанс 0:0 і по пенальті
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 29.11.2021 13:12
    0
    если начнут играть в автобус то продуют
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 29.11.2021 13:02
    0
    Конечно лучше против Италии или Португалии в гостях. Ведь я думаю этот великий эксперд знает ,что мы первый матч с любым соперником играли бы на выезде?
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    Yanker8888888888
    Yanker8888888888, 29.11.2021 12:53
    0
    Шо матеусу будем дарить?СЭМЧИК 0,7
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    0665826283
    0665826283, 29.11.2021 12:48
    0
    Треба грать! А не виправдовуватся. Іще нічого не було , а якийсь васько на коліна пада.
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