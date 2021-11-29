В матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу леверкузенский «Байер» обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 3:1.
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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