13-й тур
Айнтрахт Ф
2 : 1
Унион Берлин
28.11.2021, FT

Кто не забил пенальти? Айнтрахт вырвал победу, Байер выиграл у РБ Лейпциг

28 ноября прошли матчи 13-го тура чемпионата Германии

  • 29.11.2021 00:59
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Кто не забил пенальти? Айнтрахт вырвал победу, Байер выиграл у РБ Лейпциг
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября прошли матчи 13-го тура чемпионата Германии.

«Айнтрахт» победил «Унион» (2:1). «Байер» в гостях победил РБ «Лейпциг» (3:1), причем у хозяев поля пенальти не забил Доминик Собослаи.

Бундеслига. 13-й тур

Айнтрахт  Унион Берлин  2:1

Голы: Соу, 22 (1:0). Крузе, 62, пенальти (1:1). Н'Дика, 90+5 (2:1).

РБ Лейпциг – Байер – 1:3

Голы: Вирц, 21 (0:1). Диаби, 34 (0:2). Андре Силва, 62 (1:2). Фримпонг, 64 (1:3).

Нереализованный пенальти: Собослаи, 88 (РБ Лейпциг).

Турнирная таблица Бундеслиги

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Эван Н'Дика (Айнтрахт Ф).
62' ГОЛ ! С пенальти забил Макс Крузе (Унион Берлин).
22' ГОЛ ! Мяч забил Джибриль Соу (Айнтрахт Ф).

Источник — Sport.ua

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