Кто не забил пенальти? Айнтрахт вырвал победу, Байер выиграл у РБ Лейпциг

28 ноября прошли матчи 13-го тура чемпионата Германии.
«Айнтрахт» победил «Унион» (2:1). «Байер» в гостях победил РБ «Лейпциг» (3:1), причем у хозяев поля пенальти не забил Доминик Собослаи.
Бундеслига. 13-й тур
Айнтрахт – Унион Берлин – 2:1
Голы: Соу, 22 (1:0). Крузе, 62, пенальти (1:1). Н'Дика, 90+5 (2:1).
РБ Лейпциг – Байер – 1:3
Голы: Вирц, 21 (0:1). Диаби, 34 (0:2). Андре Силва, 62 (1:2). Фримпонг, 64 (1:3).
Нереализованный пенальти: Собослаи, 88 (РБ Лейпциг).
Турнирная таблица Бундеслиги
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эван Н'Дика (Айнтрахт Ф).
|62'
|ГОЛ ! С пенальти забил Макс Крузе (Унион Берлин).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Джибриль Соу (Айнтрахт Ф).
Источник — Sport.ua
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