Олег ШЕЛАЕВ: «Шотландия – идеальный вариант для сборной Украины»

Специалист – о сопернике команды Александра Петракова

  • 29.11.2021 10:40
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  • 1 комментарий
Олег ШЕЛАЕВ: «Шотландия – идеальный вариант для сборной Украины»
© УАФ

В полуфинале стыковых матчей отборочного цикла чемпионата мира национальная сборная Украины сыграет в гостях с шотландцами.

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев оценил шансы подопечных Александра Петракова в сражении в Глазго.

«Раньше пути сборных Украины и Шотландии пересекались дважды и в этих матчах мне посчастливилось участвовать. В отборе на чемпионат Европы мы в 2007 году в Киеве победили 2:0, а в Глазго уступили 1:3.

Я считаю, что нам повезло со жребием. Из остальных «сеянных» - Италия, Португалия и Швеция, на мой взгляд, сильнее украинской сборной.

 Впрочем, сейчас еще рано кому-то отдавать предпочтение, ведь много будет зависеть от того, в какой спортивной форме подойдут соперники к поединку, смогут ли задействовать оптимальные составы.

Все же, я считаю, что у наших ребят больше мастерства и очень важно, сумеют ли они найти веские контраргументы против длинных передач хозяев, жестких единоборств, домашних заготовок при розыгрыше стандартных положений».

Напомним, что поединок Шотландия - Украина пройдет 24 марта 2022 года в Глазго.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 29.11.2021 11:34
    +1
    эксперты Шотландии говорят, что им повезло с соперником в плей-офф.
    Интересно, кому повезло больше Шотландии или Украины???
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