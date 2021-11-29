НЕМЧАНИНОВ: «У нас было втрое больше фолов, интересно, почему так вышло»

Защитник «Вереса» разочарован поражением

  • 29.11.2021 10:31
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НЕМЧАНИНОВ: «У нас было втрое больше фолов, интересно, почему так вышло»
© ФК Верес

Защитник ровенского «Вереса» Дмитрий Немчанинов прокомментировал поражение от «Колоса» (0:1).

«Мы морально опустошены. Морально и душевно. Не физически. Физически мы были готовы к тяжелому противостоянию.

Это поражение – стечение обстоятельств. Никто намеренно не хочет ошибиться и получить гол в свои ворота. Мы все поддержали Игоря Солдата. Не считаю, что это была его ошибка.

За исключением пропущенного гола, особо не давали создавать моменты сопернику. Если взглянуть на статистику – игра была примерно равной.

Только фолов у нас было втрое больше. Интересно, почему так вышло. Но я не хочу обсуждать это. Думаю, кто-то догадывается почему. Футбольные люди поймут», – сказал Немчанинов.

Источник — ФК Верес

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