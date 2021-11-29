Ярослав ВИШНЯК: «За счет характера сломили сопротивление Вереса»

Новый главный тренер «Колоса» доволен победой

  • 29.11.2021 09:19
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Ярослав ВИШНЯК: «За счет характера сломили сопротивление Вереса»
© ФК Колос

Наставник «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу команды над «Вересом» (1:0) в матче 16-го тура УПЛ:

«Мои впечатления от игры, конечно, положительные, потому что мы одержали победу. Она бела нелегкой, и у нас был нелегкий соперник. Ребята молодцы, где-то за счет характера, они сумели сломить сопротивление «Вереса» и забить такой необходимый мяч, а после этого выстоять.

Перед нашим голом был вброс аута в соперника, и мы акцентировали внимание нашим крайним хавам зауживать в таких ситуациях, и они все это делали. И в такой ситуации Олег Ильин перехватил мяч, находясь в выгодной для себя позиции. Хорошо, что он отважился на удар. Потому что, частенько в таких случаях мы начинаем что-то придумывать – обыгрывать или отдавать лишнюю передачу. Он молодец, разобрался в ситуации, пробил, и за это был награжден забитым мячом, как и вся команда.

Все-таки, когда я был игроком, и мы тогда обыграли «Верес», тот матч был более принципиальным. Потому что мы им уступили в Кубке, а через три дня играли в чемпионате с ними. Хотели реабилитироваться, что нам и удалось. Тогда было более принципиальное противостояние, сейчас я спокойнее реагирую на футбольные вещи» - сказал Вишняк.

Источник — ФК Колос Ковалевка

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