Александр РЯБОКОНЬ: «У многих футболистов заканчиваются контракты»

У черниговской «Десны» в нынешнем сезоне возникли финансовые задолженности перед членами команды.
После матча с «Черноморцем» главный тренер черниговцев Александр Рябоконь рассказал, не станет ли этот негативный факт причиной оттока футболистов из команды.
«Возможно. У многих игроков заканчиваются контракты, поэтому какие-то изменения обязательно будут. И в команде, и в клубе. Но надеюсь, что все будет хорошо и «Десна» будет жить».
Напомним, что в 15 туре УПЛ одесский «Черноморец» уступил на своем поле черниговской «Десне» со счетом 0:1.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.