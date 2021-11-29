Александр РЯБОКОНЬ: «У многих футболистов заканчиваются контракты»

У черниговской «Десны» в нынешнем сезоне возникли финансовые задолженности перед членами команды.

После матча с «Черноморцем» главный тренер черниговцев Александр Рябоконь рассказал, не станет ли этот негативный факт причиной оттока футболистов из команды.

«Возможно. У многих игроков заканчиваются контракты, поэтому какие-то изменения обязательно будут. И в команде, и в клубе. Но надеюсь, что все будет хорошо и «Десна» будет жить».

Напомним, что в 15 туре УПЛ одесский «Черноморец» уступил на своем поле черниговской «Десне» со счетом 0:1.