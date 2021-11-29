В матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на выезде разгромил «Кадис» со счетом 4:1.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Атлетико Мадрид).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Энтони Лосано (Кадис).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Тома Лемар (Атлетико Мадрид).
Источник — MEGOGO
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