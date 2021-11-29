Олег СТРОНЦИЦКИЙ: «За поражение от Шахтера не стыдно»

Тренер «Ингульца» – о минимальном поражении от «горняков»

  • 29.11.2021 05:02
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Олег СТРОНЦИЦКИЙ: «За поражение от Шахтера не стыдно»
© ФК Шахтер Донецк

Ассистент главного тренера «Ингульца» Олег Стронцицкий прокомментировал поражение своей команды от «Шахтера» (0:1) в поединке 16 тура УПЛ.

– Конечно, после такой игры есть много эмоций, потому что в последние 15 минут мы очень прессинговали и провели достаточно хороший матч. Ребята сегодня молодцы. Надо готовиться к следующей игре, набираться сил и эмоций.

– Вы сознательно поставили в обороне «автобус»? Как долго это могло давать вам необходимый результат?
– Сколько было бы нужно, столько бы и делали. Конечно, мы понимали, что играем против «Шахтера», одного из лидеров чемпионата. И нам нужно противодействовать такой команде. Это не был «автобус». Мы просто грамотно перекрывали их сильные стороны, чтобы противодействовать им.

– Кто ошибся, когда забивал Тете? Ковалев или Гальчук?
– Сейчас мы никого не будем ругать, потому что нужно посмотреть и нормально разобрать этот момент, а потом уже делать выводы.

– За поражение 0:1 от «Шахтера» не должно быть стыдно?
– Конечно, стыдно быть не должно, но хотелось бы добиться лучшего результата. Ничего, результат со временем придет.

Источник — Футбол 1/2/3

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