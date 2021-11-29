Олег СТРОНЦИЦКИЙ: «За поражение от Шахтера не стыдно»

Ассистент главного тренера «Ингульца» Олег Стронцицкий прокомментировал поражение своей команды от «Шахтера» (0:1) в поединке 16 тура УПЛ.
– Конечно, после такой игры есть много эмоций, потому что в последние 15 минут мы очень прессинговали и провели достаточно хороший матч. Ребята сегодня молодцы. Надо готовиться к следующей игре, набираться сил и эмоций.
– Вы сознательно поставили в обороне «автобус»? Как долго это могло давать вам необходимый результат?
– Сколько было бы нужно, столько бы и делали. Конечно, мы понимали, что играем против «Шахтера», одного из лидеров чемпионата. И нам нужно противодействовать такой команде. Это не был «автобус». Мы просто грамотно перекрывали их сильные стороны, чтобы противодействовать им.
– Кто ошибся, когда забивал Тете? Ковалев или Гальчук?
– Сейчас мы никого не будем ругать, потому что нужно посмотреть и нормально разобрать этот момент, а потом уже делать выводы.
– За поражение 0:1 от «Шахтера» не должно быть стыдно?
– Конечно, стыдно быть не должно, но хотелось бы добиться лучшего результата. Ничего, результат со временем придет.
Источник — Футбол 1/2/3
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