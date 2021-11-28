Тете признался, кому отправлял сердечки во время празднования гола

Полузащитник «Шахтера» Тете в эфире телеканала «Футбол 1» рассказал о своем голе и победе в матче 15-го тура УПЛ с «Ингульцом» (1:0):
– «Шахтер» провел непростой поединок.
– Действительно, матч был непростым. Команда соперника закрылась в обороне, и это существенно усложнило нам задачу, но хорошо, что мы смогли добиться победы.
– Кому направлялись сердечки во время празднования?
– Я очень счастлив, что смог помочь команде забить гол. Все эти моменты отрабатываются на тренировках. А сердечки отправлялись моей жене, которая смотрела игру.
– Насколько на тренерской скамье не хватало Роберто Де Дзерби, отбывавшего дисквалификацию?
– Конечно, тяжело было привыкнуть играть без него, но тренерский штаб отлично справился с этой сложностью.
ВИДЕО. Гол Тете в ворота «Ингульца», 32 мин.
Источник — Sport.ua
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