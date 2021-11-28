Тете признался, кому отправлял сердечки во время празднования гола

Полузащитник «Шахтера» дал комментарий после матча УПЛ с «Ингульцом»

  • 28.11.2021 23:27
  • 261 просмотр
  • 1 комментарий
Тете признался, кому отправлял сердечки во время празднования гола
© ФК Шахтер Донецк. Тете

Полузащитник «Шахтера» Тете в эфире телеканала «Футбол 1» рассказал о своем голе и победе в матче 15-го тура УПЛ с «Ингульцом» (1:0):

– «Шахтер» провел непростой поединок.

– Действительно, матч был непростым. Команда соперника закрылась в обороне, и это существенно усложнило нам задачу, но хорошо, что мы смогли добиться победы.

– Кому направлялись сердечки во время празднования?

– Я очень счастлив, что смог помочь команде забить гол. Все эти моменты отрабатываются на тренировках. А сердечки отправлялись моей жене, которая смотрела игру.

– Насколько на тренерской скамье не хватало Роберто Де Дзерби, отбывавшего дисквалификацию?

– Конечно, тяжело было привыкнуть играть без него, но тренерский штаб отлично справился с этой сложностью.

ВИДЕО. Гол Тете в ворота «Ингульца», 32 мин.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol1331
    kortizol1331, 28.11.2021 23:43
    -2
    у чувака есть жена, у него спрашивают кому он сердечко отправлял. Ж журналистика, У Ж украинская журналистика
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