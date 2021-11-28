Артем ДОВБИК: «Лучше Шотландия, чем Португалия или Италия»

Форвард сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик доволен тем, что в плей-офф отбора к ЧМ-2022 команде не достались Италия или Португалия, а выпало сыграть с Шотландией.

«Там легких сборных не было, но все же лучше, чем Португалия или Италия. Все в наших руках».

«Будем надеяться, что победим и пройдем дальше», – сказал Довбик.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта.