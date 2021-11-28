Артем ДОВБИК: «Лучше Шотландия, чем Португалия или Италия»

Игрок доволен жребием

  • 28.11.2021 21:48
  • 756 просмотров
  • 5 комментариев
Артем ДОВБИК: «Лучше Шотландия, чем Португалия или Италия»
© uaf.ua

Форвард сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик доволен тем, что в плей-офф отбора к ЧМ-2022 команде не достались Италия или Португалия, а выпало сыграть с Шотландией.

«Там легких сборных не было, но все же лучше, чем Португалия или Италия. Все в наших руках».

«Будем надеяться, что победим и пройдем дальше», – сказал Довбик.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта.

Источник — СК Днепр-1

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 28.11.2021 22:16
    +1
    Вот Уэльс будет посильнее Шотландии, но нам для начала надо шотландцев пройти, что легкой задачей не видится.
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 28.11.2021 22:14
    +1
    kortizol1331, 28.11.2021 22:06
    ой да хватит уже, не выйдите вы никуда. два матча против Шотландии и Уэльса, вы не потяните.
    Мы туда поедем. Если не сейчас, то опять 4 года ждать. Нет уж, спасибо. Такой шанс нельзя упустить!
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 28.11.2021 22:13
    0
    Будут давить психологией, устраивать навалу. Если б это был бы не спорт, то в таких случаях предлагают немного бахнуть для храбрости. Они будут устраивать нам именно психологический ад, если наши справятся с давлением, то игра равная будет. С Италией и Португалией никакой равной игры не было бы, нас бы скушали в первые 20 минут.
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    Vladdal
    Vladdal, 28.11.2021 22:10
    0
    kortizol1331, 28.11.2021 22:06
    ой да хватит уже, не выйдите вы никуда. два матча против Шотландии и Уэльса, вы не потяните.
    Так что, можно вообще туда не ехать?
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    kortizol1331
    kortizol1331, 28.11.2021 22:06
    -4
    ой да хватит уже, не выйдите вы никуда. два матча против Шотландии и Уэльса, вы не потяните.
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