ПЕТРАКОВ: «Мы православные. Когда предки шли на войну – всегда крестились»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал об итогах жеребьевки плей-офф чемпионата мира 2022, где сине-желтые сыграют против Шотландии:
«Мы православные. Как наши предки. Когда у них все было хорошо или шли на войну – всегда крестились. Так и я.
Я очень нервничал перед жеребьевкой. Очень доволен, что попалась Шотландия. Я думаю об одной игре 24 марта, против Шотландии. Стадион в Глазго нашим ребятам знаком.
Сейчас сплю нормально. Я плохо спал в первый месяц работы в сборной. Я вставал ночью, ходил по квартире, пил снотворное. А потом втянулся. Сейчас уже все нормально. Ребята мне помогли».
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Источник — ПроФутбол
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