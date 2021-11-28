ПЕТРАКОВ: «Мы православные. Когда предки шли на войну – всегда крестились»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал об итогах жеребьевки плей-офф чемпионата мира 2022, где сине-желтые сыграют против Шотландии:

«Мы православные. Как наши предки. Когда у них все было хорошо или шли на войну – всегда крестились. Так и я.

Я очень нервничал перед жеребьевкой. Очень доволен, что попалась Шотландия. Я думаю об одной игре 24 марта, против Шотландии. Стадион в Глазго нашим ребятам знаком.

Сейчас сплю нормально. Я плохо спал в первый месяц работы в сборной. Я вставал ночью, ходил по квартире, пил снотворное. А потом втянулся. Сейчас уже все нормально. Ребята мне помогли».

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