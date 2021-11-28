ПЕТРАКОВ: «Мы православные. Когда предки шли на войну – всегда крестились»

Главный тренер сборной Украины рассказал об итогах жеребьевки плей-офф ЧМ

  • 28.11.2021 21:07
  • 1394 просмотра
  • 6 комментариев
ПЕТРАКОВ: «Мы православные. Когда предки шли на войну – всегда крестились»
© Профутбол. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал об итогах жеребьевки плей-офф чемпионата мира 2022, где сине-желтые сыграют против Шотландии:

«Мы православные. Как наши предки. Когда у них все было хорошо или шли на войну – всегда крестились. Так и я.

Я очень нервничал перед жеребьевкой. Очень доволен, что попалась Шотландия. Я думаю об одной игре 24 марта, против Шотландии. Стадион в Глазго нашим ребятам знаком.

Сейчас сплю нормально. Я плохо спал в первый месяц работы в сборной. Я вставал ночью, ходил по квартире, пил снотворное. А потом втянулся. Сейчас уже все нормально. Ребята мне помогли».

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Источник — ПроФутбол

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 28.11.2021 21:24
    +4
    молись, крестись. И мы вместе с тобой...главное дай результат и не облажайся.
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    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 28.11.2021 21:52
    0
    до православнутих були два мільярди років еволюції
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    Руслан Шевченко
    Руслан Шевченко, 28.11.2021 21:39
    0
    Понелось. Сидит такой Бог, седенький мужичок на небе и думает, за кого мне сегодня болеть? О у них вискарь добротный, не у тех Селезень мой любимый футболер, даю Украине сегодня силу....
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    kortizol1331
    kortizol1331, 28.11.2021 21:34
    -1
    я бы не говорил про православие. нужно просто быть человеком, без религии которую нам навязали на море крови невинных.
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    kortizol1331
    kortizol1331, 28.11.2021 21:33
    -1
    сколько язычников было сожжено чтобы ты петраков молился одному богу
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    kortizol1331
    kortizol1331, 28.11.2021 21:32
    -2
    понеслась, сейчас петраков выпустит вторую серию откровений, а потом мы все дружно будем затыкать ему рот и оправдывать.
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