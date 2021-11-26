Александр ПЕТРАКОВ: «С Италией и Португалией было бы без шансов»

Наставник готовится к поединку против Шотландии

  • 26.11.2021 19:31
  • 3402 просмотра
  • 11 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «С Италией и Португалией было бы без шансов»
© uaf.ua

Тренер сборной Украины Александр Петраков оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022, где выпала сборная Шотландии.

Наставник считает, что с Португалией и Италией шансов практически не было бы.

«Очень доволен жеребьевкой. Думаю только о первой игре, 24 марта. У меня нет мнения о сборной Шотландии. Знаю про Мактоминея (хавбек МЮ - прим) и других ребят из АПЛ. Хорошо, отлично. Очень нервничал, переживал. Если бы Португалия и Италия, то, можно сказать, было бы без шансов. А так шансы есть - равные у всех четырех команд. Но думаю я только о матче Шотландия - Украина».

«Впервые такой отбор будет. Не буду просить, чтобы весь тур УПЛ весной переносили из-за сборной, но хотя бы матчи с участием сборников, чтобы перенесли. Попрошу тренеров. Если они помогут мне в этом, то будет хорошо. Хочется, чтобы мы 18 марта уже были в Шотландии и ждали игроков наших из Европы. Переносить туры, чтобы меня кто-то проклинал, не хочу».

«Разводить сборные Украины и России? Я считаю, что ФИФА поступила совершенно правильно. Сейчас не время», - сказал Петраков.

Источник — ПроФутбол

(40 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 26.11.2021 19:33
    +4
    А чого без шансів: нитік???? Шева ж розбирав ще тоді діючих чемпіонів європи і не прививав своїм футболістам такі настрої, що типу у нас шансів нема, хлопці, сушимо весла. Треба навпаки прививати психологію і менталітет європейський, де з любою командою можна грати
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    Archie FireLion
    online
    Archie FireLion, 26.11.2021 19:32
    +4
    А если бы попали на Италию или Португалию, так же само бы сказал?
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    _М₳✘_
    _М₳✘_, 26.11.2021 19:42 (изменен)
    +3
    Нельзя так говорить !!Шансы всегда есть даже когда их почти нет ,А теперь фарт был на жребии ,доказывайте с игрокамив плейофе ждём на на празднике ЧМ
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    AЛВ
    AЛВ, 26.11.2021 19:46
    +2
    О.Петраков розумію,що радий такому жеребкуванню,але такий вислів не повинен звучати від гол.тренера збірної України.!!!
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    Nordenus
    Nordenus, 26.11.2021 19:55
    +1
    Ну вот вы можете представить чтобы Шева так сказал??? Позор этому Петракову, как главный тренер сборной может так говорить!
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    Марина Гарина
    online
    Марина Гарина, 26.11.2021 19:54
    +1
    А на нащо ж ти Петраков тоді на ЧМ лізеш...? Якщо шансів ноль по твому? Лишень нерви зїсти болілам...? Слів нема ... Без шансів...Оце б так Лабановський сказав в 97р....у групі з ПСВ Барселоною та Нюкаслом... Ти скотиняка піди геть якщо шансів не бачеш бо ті грулі можливо класом не вийшли але на морально вольових Іспанців взули... А ти їм зразу обрубав що вони рилом не вийшли...
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 26.11.2021 19:49
    +1
    aleks19826, 26.11.2021 19:33
    А чого без шансів: нитік???? Шева ж розбирав ще тоді діючих чемпіонів європи і не прививав своїм футболістам такі настрої, що типу у нас шансів нема, хлопці, сушимо весла. Треба навпаки прививати психологію і менталітет європейський, де з любою командою можна грати
    Согласен. Португалию пройти шансы были бы неплохие, хотя конечно они и были бы фаворитами. А вот с Италией шансы близки к 0.
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    Алексей Хмиль
    online
    Алексей Хмиль, 26.11.2021 19:45
    +1
    Тільки що промайнула думка, а Уельс і Шотландія ніфіга не сильніші за Фінляндію і Герцеговину так що наші ногомячисти мають шанси
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    DK1970
    DK1970, 26.11.2021 19:58
    0
    Молодец тренер! Поддерживаю!
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    Vitason
    Vitason, 26.11.2021 19:41
    0
    Думаю это психологически настраивает что мы должны проходить на чемпионат мира раз выпал такой жребий!
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    alex93
    online
    alex93, 26.11.2021 19:51
    -4
    После Боснии в угаре кричал, что всех порвем.
    Сейчас другое выясняется.
    Типикал украинец.
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