Александр ПЕТРАКОВ: «С Италией и Португалией было бы без шансов»

Тренер сборной Украины Александр Петраков оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022, где выпала сборная Шотландии.

Наставник считает, что с Португалией и Италией шансов практически не было бы.

«Очень доволен жеребьевкой. Думаю только о первой игре, 24 марта. У меня нет мнения о сборной Шотландии. Знаю про Мактоминея (хавбек МЮ - прим) и других ребят из АПЛ. Хорошо, отлично. Очень нервничал, переживал. Если бы Португалия и Италия, то, можно сказать, было бы без шансов. А так шансы есть - равные у всех четырех команд. Но думаю я только о матче Шотландия - Украина».

«Впервые такой отбор будет. Не буду просить, чтобы весь тур УПЛ весной переносили из-за сборной, но хотя бы матчи с участием сборников, чтобы перенесли. Попрошу тренеров. Если они помогут мне в этом, то будет хорошо. Хочется, чтобы мы 18 марта уже были в Шотландии и ждали игроков наших из Европы. Переносить туры, чтобы меня кто-то проклинал, не хочу».

«Разводить сборные Украины и России? Я считаю, что ФИФА поступила совершенно правильно. Сейчас не время», - сказал Петраков.