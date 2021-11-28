Вячеслав ШЕВЧУК: «Забыл о тренерской работе. Сейчас я спортивный директор»

Вячеслав Шевчук, который недавно стал спортивным директором клуба УПЛ «Верес», уже работает над усилением команды в зимнее трансферное окно.

«Да, о тренерской работе забыл. Сейчас я спортивный директор, и все силы буду отдавать в этом направлении. Главная задача - развивать футбол в Ровно. Хочу, чтобы молодые местные игроки пробились и играли в основном составе. А потом, чтобы продать этих футболистов для их пользы и для клуба».

«Сейчас уже ведем переговоры с несколькими потенциальными новичками. Посмотрим, удастся ли нам это сделать», - сказал Шевчук.