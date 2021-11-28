Вячеслав ШЕВЧУК: «Забыл о тренерской работе. Сейчас я спортивный директор»

Шевчук надеется развивать местный футбол

  • 28.11.2021 20:11
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Забыл о тренерской работе. Сейчас я спортивный директор»
© veres.rv.ua

Вячеслав Шевчук, который недавно стал спортивным директором клуба УПЛ «Верес», уже работает над усилением команды в зимнее трансферное окно.

«Да, о тренерской работе забыл. Сейчас я спортивный директор, и все силы буду отдавать в этом направлении. Главная задача - развивать футбол в Ровно. Хочу, чтобы молодые местные игроки пробились и играли в основном составе. А потом, чтобы продать этих футболистов для их пользы и для клуба».

«Сейчас уже ведем переговоры с несколькими потенциальными новичками. Посмотрим, удастся ли нам это сделать», - сказал Шевчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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