Вячеслав ШЕВЧУК: «Забыл о тренерской работе. Сейчас я спортивный директор»

Вячеслав Шевчук, который недавно стал спортивным директором клуба УПЛ «Верес», уже работает над усилением команды в зимнее трансферное окно.
«Да, о тренерской работе забыл. Сейчас я спортивный директор, и все силы буду отдавать в этом направлении. Главная задача - развивать футбол в Ровно. Хочу, чтобы молодые местные игроки пробились и играли в основном составе. А потом, чтобы продать этих футболистов для их пользы и для клуба».
«Сейчас уже ведем переговоры с несколькими потенциальными новичками. Посмотрим, удастся ли нам это сделать», - сказал Шевчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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