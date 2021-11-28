Валерий КРИВЕНЦОВ: «Кризис? В Металлисте 1925 нет никакого кризиса»

Наставник «Металлиста» 1925 Валерий Кривенцов оценил поражение 0:2 от «Руха». Команда проиграла пятый матч кряду во всех турнирах.

«В целом, игра должна понравиться фанам, потому что было много хороших атак. К сожалению, мы пропустили за пару секунд до конца тайма. Во втором создали несколько моментов, но не получилось забить. Можно говорить, что группа обороны не дорабатывает».

«Кризис? Никакого кризиса нет. Команда старается, пытается показывать комбинационный футбол. Не всегда хватает исполнителей, но я не сомневаюсь, что мы находимся на правильном пути», - сказал Кривенцов.