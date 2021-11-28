Валерий КРИВЕНЦОВ: «Кризис? В Металлисте 1925 нет никакого кризиса»

Команда проиграла 5 матчей кряду

  • 28.11.2021 19:27
  • 810 просмотров
  • 9 комментариев
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Кризис? В Металлисте 1925 нет никакого кризиса»
© metalist1925.com

Наставник «Металлиста» 1925 Валерий Кривенцов оценил поражение 0:2 от «Руха». Команда проиграла пятый матч кряду во всех турнирах.

«В целом, игра должна понравиться фанам, потому что было много хороших атак. К сожалению, мы пропустили за пару секунд до конца тайма. Во втором создали несколько моментов, но не получилось забить. Можно говорить, что группа обороны не дорабатывает».

«Кризис? Никакого кризиса нет. Команда старается, пытается показывать комбинационный футбол. Не всегда хватает исполнителей, но я не сомневаюсь, что мы находимся на правильном пути», - сказал Кривенцов.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
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    CAHbI4
    CAHbI4, 28.11.2021 20:04
    +6
    После выхода Металлиста в УПЛ, Металлист 1925 загнётся полностью. Эта команда в Харькове, по сути, никому неинтересна. И существование этого клуба - вопрос времени. Так же, как когда-то был ФК "Харьков".
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    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 28.11.2021 20:08
    +1
    CAHbI4, 28.11.2021 20:04
    После выхода Металлиста в УПЛ, Металлист 1925 загнётся полностью. Эта команда в Харькове, по сути, никому неинтересна. И существование этого клуба - вопрос времени. Так же, как когда-то был ФК "Харьков".
    Да не соглашусь. На ФК Харьков ходило порядочно людей. И состав был добротный молодой переспективный. А тут шо? Сбор пенсионеров и каких то заробитчанов. Если зимой не усилятся то не будет в следующем сезоне дерби
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 28.11.2021 20:29
    0
    aleks19826, 28.11.2021 20:27
    Ми обмуждаем турнир такой как Премьер-лига и тут 4 поражения подряд без сомнений. Про кубки разные дело не идет и сюда 2:5 от несчастной александрии шить не будем
    Аааа... Я виноват, приношу свои глубочайшие извинения . По вашим обсуждениям так сразу и не разобрать что вы обсуждаете... Возможно будущее "еврокубки"
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    aleks19826
    aleks19826, 28.11.2021 20:27
    0
    ABTO6yC1925, 28.11.2021 20:20
    Я прошу прощения, уже 5 поражений к ряду)))
    Ми обмуждаем турнир такой как Премьер-лига и тут 4 поражения подряд без сомнений. Про кубки разные дело не идет и сюда 2:5 от несчастной александрии шить не будем
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 28.11.2021 20:20
    0
    aleks19826, 28.11.2021 20:11
    4 поражение подряд и нет кризиса? Есть, Валера!!!! Огромнейший!!!
    Я прошу прощения, уже 5 поражений к ряду)))
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    aleks19826
    aleks19826, 28.11.2021 20:11
    0
    4 поражение подряд и нет кризиса? Есть, Валера!!!! Огромнейший!!!
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    Вячеслав Федак
    Вячеслав Федак, 28.11.2021 19:54
    -1
    Не о чём...
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    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 28.11.2021 19:58
    -2
    Ало вы банд*логам слили 2 игры уже. Верес Рух, кто дальше? ФК Львов? Какой нах правильный путь наркоман?
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 28.11.2021 19:30
    -2
    Хахаахаххахахахахахахахахахахаазза...... Срочно смирительную рубаху этому не молодому мужчине
    " Находимся на правильном пути" а вот это не может не радовать!!! Таки цель 1 лига..)))
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