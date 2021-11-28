ПЕТРАКОВ: «Дешаму можно водку с перцем подарить. Спасибо за порядочность»

УАФ все еще хочет поблагодарить Францию

  • 28.11.2021 19:12
  • 5542 просмотра
  • 7 комментариев
ПЕТРАКОВ: «Дешаму можно водку с перцем подарить. Спасибо за порядочность»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Украины Александр Петраков хочет поблагодарить тренера сборной Франции Дидье Дешама за то, что его команда в последнем матче отбора ЧМ-2022 победила Финляндию, чем помогла Украине.

«Я говорил с президентом ассоциации об этом. Надо людей поблагодарить, написать. Я же не куплю в супермаркете бутылку французского вина, чтобы Дешам посмеялся. А вдруг подделка попадется. Можно водку с перцем подарить».

«Наш президент знает, как это делается. Мы уже послали президенту ФФФ письмо, а также Дешаму, от меня. Сказали им спасибо за порядочность».

«Дидье Дешам оставил очень приятное впечатление при знакомстве», - сказал Петраков.

В плей-офф отбора ЧМ-2022 Украина сыграет против Шотландии.

Источник — Sportarena

(46 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 28.11.2021 19:20
    +8
    Павелко знає як це робиться, але не факт, що Дешам захоче з ним бухати.
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    Fangold
    Fangold, 28.11.2021 20:25
    0
    павелка - це тей який корупціонер і нема де клейма ставить
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    Yanker8888888888
    Yanker8888888888, 28.11.2021 19:56
    0
    Сальца подрезать,дешам оценит 😀😀😀
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    aleks19826
    aleks19826, 28.11.2021 20:32
    -1
    Сашка, у тебя до марта 2022 есть время быть тренером сборной, НУ МОЛЧИ, НЕ БАЗАРЬ ЕРЕСИ, ЭТО НЕ твое. Зашейся дома и смотри телевизор чемпионат Шотландии
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    Владислав Антонов
    Владислав Антонов, 28.11.2021 19:34
    -1
    Якийсь совковий менталітет у Петракова. У цивілізовагих країнах такі подачки вже не в моді.
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    Chuess
    Chuess, 28.11.2021 19:45
    -6
    Иногда лучше жевать чем говорить.
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    kortizol1331
    kortizol1331, 28.11.2021 19:21
    -9
    причём тут порядочность. петраков опять себя свободным почувствовал, ща начнёт нести в массы весь бред из головы.
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