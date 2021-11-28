ПЕТРАКОВ: «Дешаму можно водку с перцем подарить. Спасибо за порядочность»

Тренер сборной Украины Александр Петраков хочет поблагодарить тренера сборной Франции Дидье Дешама за то, что его команда в последнем матче отбора ЧМ-2022 победила Финляндию, чем помогла Украине.

«Я говорил с президентом ассоциации об этом. Надо людей поблагодарить, написать. Я же не куплю в супермаркете бутылку французского вина, чтобы Дешам посмеялся. А вдруг подделка попадется. Можно водку с перцем подарить».

«Наш президент знает, как это делается. Мы уже послали президенту ФФФ письмо, а также Дешаму, от меня. Сказали им спасибо за порядочность».

«Дидье Дешам оставил очень приятное впечатление при знакомстве», - сказал Петраков.

В плей-офф отбора ЧМ-2022 Украина сыграет против Шотландии.