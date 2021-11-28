Первая лига. Кривбасс потерял очки в последнем матче года

«Кривбасс» в своем последнем матче года принимал «Агробизнес» в рамках 20-го тура Первой лиги. Команда Александра Бабича пропустила первой, но сумела отыграться.
Однако победить не получилось, и «Кривбасс» с 42 пунктами завершает год на 2-м месте. У лидера «Металлиста» 50 пунктов и матч в запасе.
Первая лига. 20-й тур
ВПК-Агро - Ужгород 1:1
Голы: Жунио, 26 - Гайдучик, 56
Кривбасс - Агробизнес 1:1
Голы: Вагнер, 52 - Груша, 41
Источник — Sport.ua
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