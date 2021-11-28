Первая лига. Кривбасс потерял очки в последнем матче года

«Кривбасс» в своем последнем матче года принимал «Агробизнес» в рамках 20-го тура Первой лиги. Команда Александра Бабича пропустила первой, но сумела отыграться.

Однако победить не получилось, и «Кривбасс» с 42 пунктами завершает год на 2-м месте. У лидера «Металлиста» 50 пунктов и матч в запасе.

Первая лига. 20-й тур

ВПК-Агро - Ужгород 1:1

Голы: Жунио, 26 - Гайдучик, 56

Кривбасс - Агробизнес 1:1

Голы: Вагнер, 52 - Груша, 41

Турнирная таблица