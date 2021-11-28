Первая лига. Кривбасс потерял очки в последнем матче года

Команда завершает год на 2-й позиции в чемпионате

  • 28.11.2021 17:31
  • 1224 просмотра
  • 5 комментариев
Первая лига. Кривбасс потерял очки в последнем матче года
© fckryvbas.com

«Кривбасс» в своем последнем матче года принимал «Агробизнес» в рамках 20-го тура Первой лиги. Команда Александра Бабича пропустила первой, но сумела отыграться.

Однако победить не получилось, и «Кривбасс» с 42 пунктами завершает год на 2-м месте. У лидера «Металлиста» 50 пунктов и матч в запасе.

Первая лига. 20-й тур

ВПК-Агро - Ужгород 1:1
Голы: Жунио, 26 - Гайдучик, 56

Кривбасс - Агробизнес 1:1
Голы: Вагнер, 52 - Груша, 41

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PETP0
    online
    PETP0, 28.11.2021 18:21
    +2
    Вонючий позор. Бабич - это не тренер, зачем притянули этого физрука? При Приходько хоть какая-то игра была, не то что сейчас.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 28.11.2021 19:12
    0
    Доползут)
    Ссылка
    JohnDoe
    JohnDoe, 28.11.2021 19:02
    0
    Прэлестный результат
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    rasta13
    online
    rasta13, 28.11.2021 18:48
    0
    PETP0, 28.11.2021 18:21
    Вонючий позор. Бабич - это не тренер, зачем притянули этого физрука? При Приходько хоть какая-то игра была, не то что сейчас.
    Ну проиграли разок и сменили на Бабыча
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 28.11.2021 19:03
    -1
    Ну то таке). Агробізнес й Шахту перемагав. Їм не соромно програти.
    Ссылка
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