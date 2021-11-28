Помощник Де Дзерби: «Шахтер много сил отдал в Милане. Было тяжело»

«Шахтер» в матче УПЛ обыграл «Ингулец» со счетом 1:0. Игру прокомментировал Давиде Поссанцини, помощник Роберто Де Дзерби.
Наставник отбывает дисквалификацию за удаление в прошлом туре.
«Очень сложный матч, потому уже сыграли на этой неделе против «Интера» на выезде, потратили там много сил. И тут было не лучшее поле, а соперник хорошо действовал в обороне. Жаль, что в первом тайме не забили больше и в конце возникли проблемы».
«Де Дзерби? Наш помощник был на связи с Роберто по телефону, все просто».
«Мало забиваем? Поле было медленным, а кроме того, мы не реализовываем моменты. В первом тайме могли по два раза забить Тете и Мудрик. Но самое главное, что взяли три очка», - сказал Поссанцини.
Источник — Футбол 1/2/3
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