Помощник Де Дзерби: «Шахтер много сил отдал в Милане. Было тяжело»

Давиде Поссанцини оценил тяжелый матч «Шахтера» в УПЛ

  • 28.11.2021 16:30
  • 785 просмотров
  • 4 комментария
Помощник Де Дзерби: «Шахтер много сил отдал в Милане. Было тяжело»
© shakhtar.com

«Шахтер» в матче УПЛ обыграл «Ингулец» со счетом 1:0. Игру прокомментировал Давиде Поссанцини, помощник Роберто Де Дзерби.

Наставник отбывает дисквалификацию за удаление в прошлом туре.

«Очень сложный матч, потому уже сыграли на этой неделе против «Интера» на выезде, потратили там много сил. И тут было не лучшее поле, а соперник хорошо действовал в обороне. Жаль, что в первом тайме не забили больше и в конце возникли проблемы».

«Де Дзерби? Наш помощник был на связи с Роберто по телефону, все просто».

«Мало забиваем? Поле было медленным, а кроме того, мы не реализовываем моменты. В первом тайме могли по два раза забить Тете и Мудрик. Но самое главное, что взяли три очка», - сказал Поссанцини.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    jugulator
    online
    jugulator, 28.11.2021 17:36
    0
    Westwood., 28.11.2021 16:38
    СТюард фк Шахтер получает за 1 час матча 50 грн и они считают что это больше чем в европе ШАхтер дырявый клуб
    Попробуй найти другую работу.
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    umnuy2
    umnuy2, 28.11.2021 17:25
    0
    Westwood., 28.11.2021 16:38
    СТюард фк Шахтер получает за 1 час матча 50 грн и они считают что это больше чем в европе ШАхтер дырявый клуб
    Больше не ходи в сюарды
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    Dominik
    Dominik, 28.11.2021 16:47
    0
    Ссылка
    Westwood.
    online
    Westwood., 28.11.2021 16:38
    0
    СТюард фк Шахтер получает за 1 час матча 50 грн и они считают что это больше чем в европе ШАхтер дырявый клуб
    Ссылка
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