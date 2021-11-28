ВИДЕО. Симуляция года. Дейверсон упал после контакта с арбитром

Сегодня ночью «Палмейрас» в финале Копа Либертадорес в овертайме обыграл «Фламенго» - 2:1. Автор победного гола Дейверсон в концовке матча запомнился максимально нелепой симуляцией: он рухнул на газон после легкого контакта с рукой арбитра матча:
🥇And the Oscar goes to…— Tiempo de Juego (@tjcope) November 27, 2021
🏆DEYVERSON #Libertadores pic.twitter.com/u2HbPNupza
Источник — Twitter
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Где ж ему было знать, что это и был судья.
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