ВИДЕО. Симуляция года. Дейверсон упал после контакта с арбитром

Игрок «Палмейраса» повеселил зрителей в финале Копа Либертадорес

  • 28.11.2021 13:39
  • 2962 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Симуляция года. Дейверсон упал после контакта с арбитром
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дейверсон

Сегодня ночью «Палмейрас» в финале Копа Либертадорес в овертайме обыграл «Фламенго» - 2:1. Автор победного гола Дейверсон в концовке матча запомнился максимально нелепой симуляцией: он рухнул на газон после легкого контакта с рукой арбитра матча:

Источник — Twitter

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Hiromant
    online
    Hiromant, 28.11.2021 14:20
    +2
    Не видел кто его толкнул, но решил на всякий случай упасть, вдруг арбирт поведется.
    Где ж ему было знать, что это и был судья.
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    oenergo.com
    oenergo.com, 28.11.2021 14:00
    +1
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    Yanker8888888888
    Yanker8888888888, 28.11.2021 14:31
    0
    Просто вытянул прикол
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    Bohdans
    online
    Bohdans, 28.11.2021 14:21
    0
    Gagik_Perdonian, 28.11.2021 14:10
    не понятно с какой целью он это сделал
    Думал что заработает пенальти))))
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    ManUtd
    online
    ManUtd, 28.11.2021 14:18
    0
    Когда фамилия обязует... (от англ. diver - ныряльщик)
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    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 28.11.2021 14:10
    0
    не понятно с какой целью он это сделал
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