Бывший игрок Динамо выиграл Кубок Либертадорес с Палмейрасом

В чисто бразильском финале «Фламенго» проиграл в дополнительное время

  • 28.11.2021 00:55
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Бывший игрок Динамо выиграл Кубок Либертадорес с Палмейрасом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дуду против Давида Луиса

В финальном матче Кубка Либертадорес «Палмейрас» выиграл у «Фламенго» со счетом 2:1 (д. в.). 

В дополнительное время при счете 1:1 героем стал Дейверсон. Он сделал перехват, выйти один на один с вратарем и забил победный гол на 95-й минуте. Девейрсон назван лучшим игроком матча.

«Палмейрас» выиграл этот трофей в третий турнир в своей истории. У победителей играл Дуду, экс-игрок киевского «Динамо» (2011–2014), он провел на поле 77 минут.

Кубка Либертадорес

Финал, 27 ноября

«Палмейрас» (Бразилия) – «Фламенго» (Бразилия) – 2:1 (д. в.)

Голы: Рафаэл Вейга, 5, Дейверсон, 95 – Габриэл Барбоза, 72

Видеообзор матча.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

ГОЛ! 1:0. Рафаэл Вейга, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Габриэл Барбоза, 72 мин.

ГОЛ! 2:1. Дейверсон, 95 мин.

Награждение победителей.

Источник — Sport.ua

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