Бывший игрок Динамо выиграл Кубок Либертадорес с Палмейрасом

В финальном матче Кубка Либертадорес «Палмейрас» выиграл у «Фламенго» со счетом 2:1 (д. в.).
В дополнительное время при счете 1:1 героем стал Дейверсон. Он сделал перехват, выйти один на один с вратарем и забил победный гол на 95-й минуте. Девейрсон назван лучшим игроком матча.
«Палмейрас» выиграл этот трофей в третий турнир в своей истории. У победителей играл Дуду, экс-игрок киевского «Динамо» (2011–2014), он провел на поле 77 минут.
Кубка Либертадорес
Финал, 27 ноября
«Палмейрас» (Бразилия) – «Фламенго» (Бразилия) – 2:1 (д. в.)
Голы: Рафаэл Вейга, 5, Дейверсон, 95 – Габриэл Барбоза, 72
Видеообзор матча.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
ГОЛ! 1:0. Рафаэл Вейга, 5 мин.
ГОЛ! 1:1. Габриэл Барбоза, 72 мин.
ГОЛ! 2:1. Дейверсон, 95 мин.
Награждение победителей.
Источник — Sport.ua
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