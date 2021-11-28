Ингулец – Шахтер. Мудрик и Судаков выйдут в основе

Сегодня, 28 ноября «Ингулец» в 16-м туре УПЛ примет «Шахтер». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ингулец»: Гальчук, Полегенько, Павлов, Ковалец, Запорожец, Шарай, Коваленко, Лупашко, Шишка, Асмелаш, Стефен
«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Судаков, Педриньо, Тете, Мудрик
Источник — УПЛ
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