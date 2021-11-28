Ингулец – Шахтер. Мудрик и Судаков выйдут в основе

Стали известны стартовые составы команд на матч

  • 28.11.2021 13:14
  • 996 просмотров
  • 6 комментариев
Ингулец – Шахтер. Мудрик и Судаков выйдут в основе
© ФК Шахтер

Сегодня, 28 ноября «Ингулец» в 16-м туре УПЛ примет «Шахтер». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ингулец»: Гальчук, Полегенько, Павлов, Ковалец, Запорожец, Шарай, Коваленко, Лупашко, Шишка, Асмелаш, Стефен

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Судаков, Педриньо, Тете, Мудрик

Источник — УПЛ

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 28.11.2021 13:26
    +3
    Calm, 28.11.2021 13:21
    Интересно , кто в атаке будет
    Ну судя по составу и прошлому опыту то Педриньо. Но так как он играл в последних матчах, лучше бы не выходил ..
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    _М₳✘_
    _М₳✘_, 28.11.2021 13:30
    +1
    А атаке педриньо?? ,Его с интером не видно было как будто в меньшинстве играли ,а может напа будет играть любимчик дзерби малыш Маркос Антонио да даже без нападающего должны выносить Ингулец толстуна поровоза
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    evgeniytgt
    online
    evgeniytgt, 28.11.2021 13:45
    0
    Комментарий свернут. Показать
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    Calm
    Calm, 28.11.2021 13:34
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 28.11.2021 13:26
    Ну судя по составу и прошлому опыту то Педриньо. Но так как он играл в последних матчах, лучше бы не выходил ..
    Та да.. что форвардом, что под ним - как то все не естественно ... Лучший вариант это пз, но там Тете
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    Calm
    Calm, 28.11.2021 13:21
    0
    Интересно , кто в атаке будет
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    Kovall
    online
    Kovall, 28.11.2021 13:19
    0
    Давно пора
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