Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 13-го тура Премьер-лиги Англии «Челси» – «Манчестер Юнайтед».

«Действующий победитель Лиги чемпионов успешно играет на всех фронтах. «Челси» лидирует в АПЛ. Также лондонцы возглавляют группу в Лиге чемпионов, тотально переиграв «Юве» со счетом 4:0. Приведу интересные цифры. По ударам по воротам «Челси» переиграл «Старую Синьору» со счетом 21:8 (8:2 в створ), 13:2 по ударам из штрафной, 12:3 по угловым. Меньше всех «Челси» пропустил (4 гола в АПЛ и 1 гол в Лиге чемпионов). А забили в Лиге чемпионов лондонцы 10 мячей. В АПЛ «Челси» забил 30 мячей (второй показатель после «Ливерпуля»).

МЮ штормит. Манкунианцы делят 8-9 место с «Брайтоном». Уволен с поста главного тренера Сульшер. МЮ ведет переговоры с рядом специалистов. Но, по имеющейся информации, Зидан, Почеттино и другие звездные специалисты не встанут у руля МЮ. И, вероятнее всего, АПЛ пополнится еще одним немецким специалистом Ральфом Рангником, который практически с нуля выстроил два немецких клуба «Хоффенхайм» и «Лейпциг». Он сторонник философии системы «Ред Булл». Я лично с ним знаком. Мы вместе на сборах были, когда он возглавлял «Шальке 04», а я – киевский «Арсенал». Рангник возглавит МЮ в достаточно сложный период и будет руководить им до конца сезона. А затем еще два года он будет консультантом клуба. Команда будет очень организованной и сбалансированной, но для этого нужно время и терпение.

После увольнения Сульшера МЮ обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0. Голы Роналду и Санчо позволили манкунианцам возглавить группу и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Потенциал у МЮ огромный, но его нужно реализовать. В матче с «аристократами» МЮ будет сложно. Фаворитом, на первый взгляд, считается «Челси», который в этом сезоне проиграл только два раза. Было это в сентябре. «Челси» проиграл по 0:1 «Ман Сити» и «Ювентусу». Поэтому лондонцы четыре и забили туринцам. Они разозлились, что проиграли в Италии, и сполна должок отдали. Многие не понимают, почему «Челси» так много забил. Их задело то поражение в Турине.

Лондонцы 11 августа выиграли Суперкубок УЕФА. Они лидируют в АПЛ. Они в полном порядке. Но есть одно но! Последнее время у «Челси» ряд ведущих футболистов травмирован. У «аристократов» могут возникнуть проблемы в организации игры, потому что равноценно заменить топ-форварда Лукаку и суперопорника мирового уровня Канте практически невозможно. А я не говорю о Ковачиче и Чилуэлле, которые также восстанавливаются.

Учитывая все нюансы, изложенные выше, смею предположить, что МЮ не проиграет в Лондоне», - сказал Грозный.

Матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится 28-го ноября. Начало встречи в 18:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.