Александр РЯБОКОНЬ: «Надеюсь, что все будет хорошо и Десна будет жить»

Главный тренер «Десны» прокомментировал победу над «Черноморцем»

  • 28.11.2021 02:33
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Александр РЯБОКОНЬ: «Надеюсь, что все будет хорошо и Десна будет жить»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу над «Черноморцем» (1:0) и финансовую ситуацию в черниговском клубе.

«Черноморец» уже другая команда. В первом круге мы победили увереннее, сегодня была равная игра, которая держала в напряжении до конца. Нам удалось победить благодаря удачному стандарту. Поздравляю команду хозяев с хорошей игрой, а свою команду поздравляю с победой. Мы занимаем свое место в турнирной таблице и не дотягиваем до лидеров и по уровню игры, и по уровню работы клуба.

Финансовые проблемы? Сейчас об этом сложно говорить. Осталось сыграть две игры, потому это не имеет значения. Надеюсь, что в отпуск все уедут с деньгами. У многих истекают контракты, поэтому какие-то изменения в составе будут. Но надеюсь, что все будет хорошо и «Десна» будет жить».

Источник — YouTube

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