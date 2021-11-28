Алексей ГУЦУЛЯК: «Нужно было закрывать игру еще в первом тайме»

Полузащитник «Днепра-1» забил один из самых быстрых голов в истории УПЛ

  • 28.11.2021 01:47
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Алексей ГУЦУЛЯК: «Нужно было закрывать игру еще в первом тайме»
© СК Днепр-1

Атакующий полузащитник днепрян Алексей Гуцуляк прокомментировал разгромную победу днепрян в матче против «Ворсклы» (5:1).

– Сильно волновались перед матчем против конкурента?
– Перед игрой никаких переживаний не было, что будет какое-нибудь поражение или ничья. Все настраивались только на победу, и все это мы на поле показали.

– Вы забили очень быстрый мяч, один из самых быстрых в истории УПЛ. Поверили в тот момент, что мяч залетел в ворота?
– Увидел мяч в воротах и ​​поверил (улыбается). Пошла длинная передача, а защитники «Ворсклы» не поняли, как это возможно. Ну а я этим воспользовался. Просто сделал то, что было нужно в тот момент.

– Как вы думаете, вы самый быстрый гол забили в чемпионате?
– В этом сезоне точно да. Но, как мне сказали, когда-то Яремчук немного еще быстрее забил – на секунду или две.

– Расстроились?
– Да нет, я за этим не гонюсь. Главное, что команда победила, и все это празднуют.

- Движуха действительно сейчас в раздевалке идет серьезная?
– Ну а как вы думаете после счета 5:0?!

– На самом деле 5:1.
– А, действительно – 5:1 (улыбается).

– Ничего, что пропустили в конце матча гол в собственные ворота?
– Конечно, это всегда плохо, когда пропускаешь, но все же где-то расслабились. Согласитесь, что при таком счете просто расслабиться. Я просто не видел этого гола, ведь после замены пошел в раздевалку. Нам вообще нужно было закрывать игру в первом тайме, когда у нас было много моментов. Но так получилось, что в начале второго тайма забили четыре гола и тем самым сделали результат.

Источник — СК Днепр-1

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