Андрей МЕДВЕДЕВ: «Хотелось бы, чтоб Стаховский остался в сборной»

Капитан сборной Украины пояснил поражение в матче Кубка Дэвиса в Норвегии

  • 27.11.2021 23:30
  • 236 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Хотелось бы, чтоб Стаховский остался в сборной»
© Sport.ua. Стаховский, Молчанов, Медведев

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев прокомментировал поражение в матчевой встрече Кубка Дэвиса против команды Норвегии (1:3):
 
– Мы понимали, что не совсем фавориты в этом матче. Но мы спортсмены с большим опытом, и вы сами видели, что у нас была реальная возможность взять три очка здесь. Грустно и обидно. Пока что даже не знаем, какие наши дальнейшие действия в Кубке Дэвиса. Будем смотреть жеребьевку, какие будут расклады. Цель остается самая высокая – выйти в плей-офф Мировой группы и в один из дней подержать салатную тарелку в руках.
 
До начала этого матча мы были не так далеко. С трудом, но мы шли постепенно вперед, были полны надежд, что нам удастся пройти Норвегию. Несмотря на фантастический второй день по уровню игры и по накалу борьбы, можно сказать очень много про наш теннис и про нашу команду. Результат остается на табло, этот осадок останется.

Мы не достигли поставленной цели, но понимаем, что это спорт, могло пойти в обе стороны. Мы были близки как никогда, как часто бывает в теннисе. Разница буквально в один-два мяча, которые мы сыграли хорошо. Но не сложилось в нашу пользу, соперник сыграть чуть-чуть удачливее и лучше нас. Но часть нашей работы – пережить это поражение и двигаться дальше.

Конечно, хотелось бы, чтобы Сергей Стаховский не покидал сборную. С его опытом, с его классом, с его уровнем игры нам по силам, может быть, в следующем году, приблизиться к нашей заветной цели. Дайте нам пару дней, мы отойдем от этих матчей и сможем выстроить план на следующий год.
 
– Когда узнали о решении Сергея Стаховского?

– Как и все, из вчерашнего поста в соцсетях. После матча я сказал, что очень горжусь его игрой, его историей в Кубке Дэвиса. Считаю, что Сергей может поставить более красивую точку в Кубке Дэвиса. Мы понимаем, что без Сергея наша команда сильно потеряет в опыте, в мастерстве. В тех мелочах и деталях, которые очень важны в Кубке Дэвиса.

Сезон ATP длинный, множество турниров, не все проводятся на высоком уровне. Я прекрасно понимаю состояния ребят, которые не хотят ехать по этим соревнованиям. Но Кубок Дэвиса – особенное место, при такой эмоциональной поддержке трибун, считаю, что с Сергеем в команде нам по силам добиться нашей цели.  
 
– Вы сделали замену перед четвертым матчем. Это было тактическое решение? 

– Больше – техническое. Мы почувствовали, что у Сергея будет больше шансов на победу над Каспером. Илья вчера немного травмировался, он не был в лучшей форме. После того, как мы проиграли первый день на ноль, это был наш план для того, чтобы сохранять интригу в матче. Как вы видите, это был правильный выбор. Пару очков решили исход не в нашу пользу. Все наши решения были сделаны для того, чтобы добыть общую победу.

Владимир КЛЕПАЧ, Sport.ua, из Осло

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности