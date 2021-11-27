В матче с «Минаем» (2:0) Виктор Цыганков забил 25-й победный мяч в чемпионатах Украины. Он стал пятым игроком «Динамо», достигшим этого рубежа. При этом среди одноклубников Виктор по проценту победных голов (35,7%) уступает только рекордсмену УПЛ Андрею Ярмоленко.

К слову, в сезоне-2021/22 Цыганков является единоличным лидером по числу решающих мячей - 6, опережая на 2 гола Артема Довбика и Оливье Тилля.

Игроки «Динамо», забившие не менее 20 победных мячей в УПЛ