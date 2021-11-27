Виктор Цыганков забил 25-й победный мяч в чемпионатах Украины

Среди динамовцев по проценту победных голов Цыганков уступает только Ярмоленко

  • 27.11.2021 20:54
  • 286 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор Цыганков забил 25-й победный мяч в чемпионатах Украины
© ФК Динамо. Виктор Цыганков

В матче с «Минаем» (2:0) Виктор Цыганков забил 25-й победный мяч в чемпионатах Украины. Он стал пятым игроком «Динамо», достигшим этого рубежа. При этом среди одноклубников Виктор по проценту победных голов (35,7%) уступает только рекордсмену УПЛ Андрею Ярмоленко.

К слову, в сезоне-2021/22 Цыганков является единоличным лидером по числу решающих мячей - 6, опережая на 2 гола Артема Довбика и Оливье Тилля.

Игроки «Динамо», забившие не менее 20 победных мячей в УПЛ

 

Игрок

Голы

 

 

 

 

Победные

Всего

%

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

45

99

45,5

2.

Сергей РЕБРОВ

36

113

31,9

3.

Максим ШАЦКИХ

31

97

32,0

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

26

83

31,3

5.

Виктор ЦЫГАНКОВ

25

70

35,7

6.

Артем МИЛЕВСКИЙ

20

57

35,1

7.

Виктор ЛЕОНЕНКО

20

61

32,8

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности