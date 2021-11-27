В матче с «Минаем» (2:0) Виктор Цыганков забил 25-й победный мяч в чемпионатах Украины. Он стал пятым игроком «Динамо», достигшим этого рубежа. При этом среди одноклубников Виктор по проценту победных голов (35,7%) уступает только рекордсмену УПЛ Андрею Ярмоленко.
К слову, в сезоне-2021/22 Цыганков является единоличным лидером по числу решающих мячей - 6, опережая на 2 гола Артема Довбика и Оливье Тилля.
Игроки «Динамо», забившие не менее 20 победных мячей в УПЛ
|
|
Игрок
|
Голы
|
|
|
|
|
Победные
|
Всего
|
%
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
45
|
99
|
45,5
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
36
|
113
|
31,9
|
3.
|
Максим ШАЦКИХ
|
31
|
97
|
32,0
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
26
|
83
|
31,3
|
5.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
25
|
70
|
35,7
|
6.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
20
|
57
|
35,1
|
7.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
20
|
61
|
32,8
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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