Юрий МОРОЗ: «Хотели взять реванш у Десны»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз подвел итоги матча своей команды против «Десны» (0:1), который состоялся в рамках 16-го тура чемпионата Украины.

«Думаю, что мы заслужили на ничью сегодня. Хотели взять реванш. «Десна» — опытная крепкая команда, и нам было тяжело. Пропущенный мяч после стандарта выбил нас из колеи. Мы готовились к стандартам «Десны», так как знаем, что это — один из их козырей, помимо игровых качеств. Надеялись, что вратарь сыграет надежнее.

У нас сегодня не хватало последней качественной подачи с фланга. Нам не хватило солидности в игре. Хорошо сыграл и вратарь соперника, который выдал пару хороших сэйвов и выручил команду.

К сожалению, нам никак не удается победить в домашних стенах. Надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки добудем эту победу», — сказал Мороз.