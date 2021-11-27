Сергей Кравченко вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ

Поединок против «Десны» (0:1) капитан «Черноморца» Сергей Кравченко провел в 38 лет 217 дней. Тем самым он вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории чемпионатов Украины, вытеснив из нее Сергея Долганского. К слову, в этой десятке «аксакалов» УПЛ Кравченко - единственный полузащитник. А компанию ему составляют 4 голкипера, 3 защитника и 2 нападающих.

К слову в эту десятку «аксакалов» УПЛ входят 4 голкипера, 3 защитника, 1 полузащитник и 2 нападающих.

Самые возрастные игроки в истории чемпионатов Украины

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 42 года 255 дней Владислав ГЕЛЬЗИН Олимпик 08.05.2016 Сталь Дз (д) 0:2 41 год 317 дней Игорь ШУХОВЦЕВ Металлист 26.05.2013 Карпаты (д) 1:1 41 год 259 дней Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 18.09.2016 Заря (д) 0:1 41 год 175 дней Иван ШАРИЙ Ворскла 18.05.1999 Николаев (д) 2:1 40 лет 303 дня Игорь БИСКУП Нива Т 10.06.2001 Сталь А (г) 0:1 39 лет 297 дней Олег ФЕДЮКОВ Волынь 09.11.2003 Оболонь (д) 1:1 39 лет 133 дня Александр ГОРЯИНОВ Металлист 09.11.2014 Ильичевец (г) 3:1 38 лет 326 дней Александр ЧИЖЕВСКИЙ Закарпатье 18.04.2010 Шахтер (г) 0:1 38 лет 306 дней Виталий РЕВА Арсенал 21.09.2013 Говерла (г) 0:2 38 лет 217 дней Сергей КРАВЧЕНКО Черноморец 27.11.2021 Десна (д) 0:1

* на день последнего матча.