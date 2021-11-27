Сергей Кравченко вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ

Поединок против «Десны» (0:1) капитан «Черноморца» Сергей Кравченко провел в 38 лет 217 дней. Тем самым он вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории чемпионатов Украины, вытеснив из нее Сергея Долганского. К слову, в этой десятке «аксакалов» УПЛ Кравченко - единственный полузащитник. А компанию ему составляют 4 голкипера, 3 защитника и 2 нападающих.
К слову в эту десятку «аксакалов» УПЛ входят 4 голкипера, 3 защитника, 1 полузащитник и 2 нападающих.
Самые возрастные игроки в истории чемпионатов Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
42 года 255 дней
|
Владислав ГЕЛЬЗИН
|
Олимпик
|
08.05.2016
|
Сталь Дз (д)
|
0:2
|
41 год 317 дней
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Металлист
|
26.05.2013
|
Карпаты (д)
|
1:1
|
41 год 259 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
18.09.2016
|
Заря (д)
|
0:1
|
41 год 175 дней
|
Иван ШАРИЙ
|
Ворскла
|
18.05.1999
|
Николаев (д)
|
2:1
|
40 лет 303 дня
|
Игорь БИСКУП
|
Нива Т
|
10.06.2001
|
Сталь А (г)
|
0:1
|
39 лет 297 дней
|
Олег ФЕДЮКОВ
|
Волынь
|
09.11.2003
|
Оболонь (д)
|
1:1
|
39 лет 133 дня
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
09.11.2014
|
Ильичевец (г)
|
3:1
|
38 лет 326 дней
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Закарпатье
|
18.04.2010
|
Шахтер (г)
|
0:1
|
38 лет 306 дней
|
Виталий РЕВА
|
Арсенал
|
21.09.2013
|
Говерла (г)
|
0:2
|
38 лет 217 дней
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Черноморец
|
27.11.2021
|
Десна (д)
|
0:1
* на день последнего матча.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.