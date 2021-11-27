Сергей Кравченко вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ

Матч против «Десны» капитан «Черноморца» провел в 38 лет 217 дней

  • 27.11.2021 20:20
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Сергей Кравченко вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ
© ФK Черноморец. Сергей Кравченко

Поединок против «Десны» (0:1) капитан «Черноморца» Сергей Кравченко провел в 38 лет 217 дней. Тем самым он вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории чемпионатов Украины, вытеснив из нее Сергея Долганского. К слову, в этой десятке «аксакалов» УПЛ Кравченко - единственный полузащитник. А компанию ему составляют 4 голкипера, 3 защитника и 2 нападающих.

К слову в эту десятку «аксакалов» УПЛ входят 4 голкипера, 3 защитника, 1 полузащитник и 2 нападающих.

Самые возрастные игроки в истории чемпионатов Украины

Возраст* 

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

42 года 255 дней

Владислав ГЕЛЬЗИН

Олимпик

08.05.2016

Сталь Дз (д)

0:2

41 год 317 дней

Игорь ШУХОВЦЕВ

Металлист

26.05.2013

Карпаты (д)

1:1

41 год 259 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

18.09.2016

Заря (д)

0:1

41 год 175 дней

Иван ШАРИЙ

Ворскла

18.05.1999

Николаев (д)

2:1

40 лет 303 дня

Игорь БИСКУП

Нива Т

10.06.2001

Сталь А (г)

0:1

39 лет 297 дней

Олег ФЕДЮКОВ

Волынь

09.11.2003

Оболонь (д)

1:1

39 лет 133 дня

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

09.11.2014

Ильичевец (г)

3:1

38 лет 326 дней

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Закарпатье

18.04.2010

Шахтер (г)

0:1

38 лет 306 дней

Виталий РЕВА

Арсенал

21.09.2013

Говерла (г)

0:2

38 лет 217 дней

Сергей КРАВЧЕНКО

Черноморец

27.11.2021

Десна (д)

0:1

* на день последнего матча.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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