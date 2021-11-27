ВИДЕО. Как забить на 9-й секунде? Днепр-1 провел самый быстрый гол в сезоне

27 ноября проходит матч 16-го тура УПЛ, в котором играют «Днепр-1» и «Ворскла»

  • 27.11.2021 20:23
  • 8662 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как забить на 9-й секунде? Днепр-1 провел самый быстрый гол в сезоне
© Профутбол. Алексей Гуцуляк

27 ноября в 19:30 проходит матч 16-го тура УПЛ, в котором играют «Днепр-1» и «Ворскла».

В матче был забит самый быстрый гол в сезоне. Хозяева поля отличились уже на 9-й секунде (!) матча. Мяч забил Алексей Гуцуляк.

ГОЛ! 1:0. Алексей Гуцуляк, 1 мин.

Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 27.11.2021 21:04
    +3
    нарешті повтор не в проклятому мєгого
    Ссылка
    roman_kros
    roman_kros, 27.11.2021 21:26
    +1
    pl2012ua, 27.11.2021 21:04
    нарешті повтор не в проклятому мєгого
    Так мегого і ніякого відношення до УПЛ не має, тому і не їхній плеєр.
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