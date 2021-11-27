ВИДЕО. Как забить на 9-й секунде? Днепр-1 провел самый быстрый гол в сезоне

27 ноября в 19:30 проходит матч 16-го тура УПЛ, в котором играют «Днепр-1» и «Ворскла».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В матче был забит самый быстрый гол в сезоне. Хозяева поля отличились уже на 9-й секунде (!) матча. Мяч забил Алексей Гуцуляк.
ГОЛ! 1:0. Алексей Гуцуляк, 1 мин.
Источник — Sport.ua
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