Томаш КЕНДЗЕРА: «Минай после перерыва сыграл лучше, чем мы»

Футболист «Динамо» подвел итоги победы над закарпатским клубом (2:0)

  • 27.11.2021 20:05
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Томаш КЕНДЗЕРА: «Минай после перерыва сыграл лучше, чем мы»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера поделился впечатлениями от выездной победы «Динамо» над «Минаем» со счетом 2:0 и прокомментировал игру команды.

- Сегодня победа далась не так просто, как мы ожидали. Наша игра в каждом из таймов отличалась. До перерыва контролировали игру, забили один мяч, но могли и больше, поскольку создали очень много шансов для взятия ворот. Сзади также сыграли хорошо, не подпускали соперника к нашим воротам. А вот второй тайм получился не совсем таким, как нам хотелось бы. Мы не выполнили того, что требовал от нас тренер, в результате чего «Минай» создал неприятности у наших ворот.

- Вы уступили «Баварии» в прошлом матче, на вас морально не повлиял этот результат негативно перед поединком с «Минаем»?
- Нет. Мы были хорошо готовы к сегодняшнему матчу. Жаль только, что не играли весь поединок, как в первом тайме. Но главное – что победили.

- Показалось, что перерыв больше пошел на пользу как раз хозяевам?
- Да, они после перерыва сыграли лучше, чем мы. Но хорошо, что нам все равно удалось добиться победы, поскольку, повторюсь, самое главное, что три очка едут в Киев.

- Счет долгое время держался 1:0 в нашу пользу, из-за этого игра получилась нервозной и эмоциональной?
- Да, ведь при таком результате всего одна ошибка могла привести к тому, что соперник сравняет результат, а после этого играть было бы очень тяжело. Но мы выдержали сзади, не пропустили, а впереди Коля Шапаренко в компенсированное время забил красивый мяч.

Источник — ФК Динамо Киев

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