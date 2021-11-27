Свою сезонную «норму» Цыганков выполнил уже на старте второго круга

В стартовом матче второго круга Виктор Цыганков забил свой 10-й мяч в УПЛ-2021/22. Этого рубежа 24-летний полузащитник «Динамо» достиг уже в пятом чемпионате кряду. В сезоне-2017/18 он отличился 13 раз, спустя год - 18, в ЧУ-2019/20 - 14, а в прошлом - 12. Цыганков стал 7-м игроком, кто выбивал «десятку» в пяти сезонах, при этом только вторым после Андрея Ярмоленко, кому это удалось сделать подряд.
Игроки, забившие 10 мячей в пяти чемпионатах Украины
|
Ч
|
Игрок
|
Сезоны (голы)
|
7
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2011 (11), 2012 (12), 2013 (11), 2014 (12), 2015 (14), 2016 (13), 2017 (15)
|
6
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
2008 (17), 2010 (13), 2011 (17), 2012 (14), 2014 (13), 2016 (10)
|
5
|
Александр ГАЙДАШ
|
1995 (17), 1997 (13), 1998 (15), 2000 (10), 2003 (12)
|
5
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992 (10), 1997 (20), 1998 (22), 2000 (18), 2006 (13)
|
5
|
Максим ШАЦКИХ
|
2000 (20), 2003 (22), 2004 (10), 2005 (11), 2008 (10)
|
5
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
2013 (11), 2014 (19), 2017 (10), 2019 (19), 2020 (20)
|
5
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2018 (13), 2019 (18), 2020 (14), 2021 (12), 2022 (10)
Игроки, забившие 10 мячей в трех сезонах подряд
|
Ч
|
Игрок
|
Сезоны (голы)
|
7
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2011 (11), 2012 (12), 2013 (11), 2014 (12), 2015 (14), 2016 (13), 2017 (15)
|
5
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2018 (13), 2019 (18), 2020 (14), 2021 (12), 2022 (10)
|
3
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1993 (16), 1994 (15), 1995 (17)
|
3
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
1994 (18), 1995 (12), 1996 (20)
|
3
|
Автандил КАПАНАДЗЕ
|
1998 (15), 1999 (10), 2000 (12)
|
3
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
1999 (11), 2000 (15), 2001 (21)
|
3
|
Иван ГЕЦКО
|
1999 (16), 2000 (19), 2001 (14)
|
3
|
Максим ШАЦКИХ
|
2003 (22), 2004 (10), 2005 (11)
|
3
|
Александр КОСЫРИН
|
2004 (14), 2005 (14), 2006 (13)
|
3
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
2010 (11), 2011 (10), 2012 (12)
|
3
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
2010 (13), 2011 (17), 2012 (14)
Сезоны обозначены годом их окончания.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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