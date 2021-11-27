Свою сезонную «норму» Цыганков выполнил уже на старте второго круга

В стартовом матче второго круга Виктор Цыганков забил свой 10-й мяч в УПЛ-2021/22. Этого рубежа 24-летний полузащитник «Динамо» достиг уже в пятом чемпионате кряду. В сезоне-2017/18 он отличился 13 раз, спустя год - 18, в ЧУ-2019/20 - 14, а в прошлом - 12. Цыганков стал 7-м игроком, кто выбивал «десятку» в пяти сезонах, при этом только вторым после Андрея Ярмоленко, кому это удалось сделать подряд.

Игроки, забившие 10 мячей в пяти чемпионатах Украины

Ч Игрок Сезоны (голы) 7 Андрей ЯРМОЛЕНКО 2011 (11), 2012 (12), 2013 (11), 2014 (12), 2015 (14), 2016 (13), 2017 (15) 6 Евгений СЕЛЕЗНЕВ 2008 (17), 2010 (13), 2011 (17), 2012 (14), 2014 (13), 2016 (10) 5 Александр ГАЙДАШ 1995 (17), 1997 (13), 1998 (15), 2000 (10), 2003 (12) 5 Сергей РЕБРОВ 1992 (10), 1997 (20), 1998 (22), 2000 (18), 2006 (13) 5 Максим ШАЦКИХ 2000 (20), 2003 (22), 2004 (10), 2005 (11), 2008 (10) 5 ЖУНИОР МОРАЕС 2013 (11), 2014 (19), 2017 (10), 2019 (19), 2020 (20) 5 Виктор ЦЫГАНКОВ 2018 (13), 2019 (18), 2020 (14), 2021 (12), 2022 (10)

Игроки, забившие 10 мячей в трех сезонах подряд

Ч Игрок Сезоны (голы) 7 Андрей ЯРМОЛЕНКО 2011 (11), 2012 (12), 2013 (11), 2014 (12), 2015 (14), 2016 (13), 2017 (15) 5 Виктор ЦЫГАНКОВ 2018 (13), 2019 (18), 2020 (14), 2021 (12), 2022 (10) 3 Виктор ЛЕОНЕНКО 1993 (16), 1994 (15), 1995 (17) 3 Тимерлан ГУСЕЙНОВ 1994 (18), 1995 (12), 1996 (20) 3 Автандил КАПАНАДЗЕ 1998 (15), 1999 (10), 2000 (12) 3 Андрей ВОРОБЕЙ 1999 (11), 2000 (15), 2001 (21) 3 Иван ГЕЦКО 1999 (16), 2000 (19), 2001 (14) 3 Максим ШАЦКИХ 2003 (22), 2004 (10), 2005 (11) 3 Александр КОСЫРИН 2004 (14), 2005 (14), 2006 (13) 3 ЛУИС АДРИАНУ 2010 (11), 2011 (10), 2012 (12) 3 Евгений СЕЛЕЗНЕВ 2010 (13), 2011 (17), 2012 (14)

Сезоны обозначены годом их окончания.