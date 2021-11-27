Свою сезонную «норму» Цыганков выполнил уже на старте второго круга

Вице-капитан «Динамо» забивает не менее 10 мячей пятый чемпионат подряд

  • 27.11.2021 19:24
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Свою сезонную «норму» Цыганков выполнил уже на старте второго круга
© ФК Динамо

В стартовом матче второго круга Виктор Цыганков забил свой 10-й мяч в УПЛ-2021/22. Этого рубежа 24-летний полузащитник «Динамо» достиг уже в пятом чемпионате кряду. В сезоне-2017/18 он отличился 13 раз, спустя год - 18, в ЧУ-2019/20 - 14, а в прошлом - 12. Цыганков стал 7-м игроком, кто выбивал «десятку» в пяти сезонах, при этом только вторым после Андрея Ярмоленко, кому это удалось сделать подряд.

Игроки, забившие 10 мячей в пяти чемпионатах Украины

Ч

Игрок

Сезоны (голы)

7

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2011 (11), 2012 (12), 2013 (11), 2014 (12), 2015 (14), 2016 (13), 2017 (15)

6

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

2008 (17), 2010 (13), 2011 (17), 2012 (14), 2014 (13), 2016 (10)

5

Александр ГАЙДАШ

1995 (17), 1997 (13), 1998 (15), 2000 (10), 2003 (12)

5

Сергей РЕБРОВ

1992 (10), 1997 (20), 1998 (22), 2000 (18), 2006 (13)

5

Максим ШАЦКИХ

2000 (20), 2003 (22), 2004 (10), 2005 (11), 2008 (10)

5

ЖУНИОР МОРАЕС

2013 (11), 2014 (19), 2017 (10), 2019 (19), 2020 (20)

5

Виктор ЦЫГАНКОВ

2018 (13), 2019 (18), 2020 (14), 2021 (12), 2022 (10)

Игроки, забившие 10 мячей в трех сезонах подряд

Ч

Игрок

Сезоны (голы)

7

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2011 (11), 2012 (12), 2013 (11), 2014 (12), 2015 (14), 2016 (13), 2017 (15)

5

Виктор ЦЫГАНКОВ

2018 (13), 2019 (18), 2020 (14), 2021 (12), 2022 (10)

3

Виктор ЛЕОНЕНКО

1993 (16), 1994 (15), 1995 (17)

3

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

1994 (18), 1995 (12), 1996 (20)

3

Автандил КАПАНАДЗЕ

1998 (15), 1999 (10), 2000 (12)

3

Андрей ВОРОБЕЙ

1999 (11), 2000 (15), 2001 (21)

3

Иван ГЕЦКО

1999 (16), 2000 (19), 2001 (14)

3

Максим ШАЦКИХ

2003 (22), 2004 (10), 2005 (11)

3

Александр КОСЫРИН

2004 (14), 2005 (14), 2006 (13)

3

ЛУИС АДРИАНУ

2010 (11), 2011 (10), 2012 (12)

3

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

2010 (13), 2011 (17), 2012 (14)

Сезоны обозначены годом их окончания.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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