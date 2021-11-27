В 16-м туре «Динамо» одержало 300-ю гостевую победу в чемпионатах Украины, став первым клубом УПЛ, достигшим этого рубежа. Киевляне на чужих полях хоть раз брали верх над всеми, за исключением «Борисфена», командами, с которыми им довелось встречаться в украинском элитном дивизионе.
Наибольшее количество викторий динамовцы отпраздновали в поединках с «Арсеналом»/ЦСКА - 19, «Мариуполем» - 18, «Ворсклой» и запорожским «Металлургом» - по 17. 55 раз приводил бело-синих к победе Валерий Лобановский, 38 - Йожеф Сабо, по 33 - Сергей Ребров и Юрий Семин, 28 - Алексей Михайличенко, 24 - Анатолий Демьяненко, 22 - Александр Хацкевич, 17 - Мирча Луческу.
Юбилейные гостевые победы «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
25.03.1992
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Одесса
|
3:1
|
50-я
|
16.05.1997
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Кремень
|
4:1
|
100-я
|
08.04.2002
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Карпаты
|
2:0
|
150-я
|
14.10.2006
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Днепр
|
2:0
|
200-я
|
18.09.2011
|
Юрий СЕМИН
|
Черноморец
|
2:1
|
250-я
|
25.02.2017
|
Сергей РЕБРОВ
|
Заря
|
2:1
|
300-я
|
27.11.2021
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Минай
|
2:0
Кого побеждали
|
Победы
|
Клубы
|
19
|
Арсенал/ЦСКА
|
18
|
Мариуполь
|
17
|
Ворскла, Металлург З
|
16
|
Днепр, Карпаты
|
15
|
Металлист, Таврия
|
14
|
Волынь, Заря
|
13
|
Кривбасс, Черноморец
|
9
|
Металлург Д, Шахтер
|
8
|
Александрия, Говерла
|
7
|
Олимпик
|
6
|
Звезда, Львов, Прикарпатье
|
5
|
Кремень, Нива Т
|
4
|
Верес, Оболонь, Харьков
|
3
|
Нива В, Николаев, Сталь Км
|
2
|
Буковина, Десна, Колос, Минай, Нефтяник, Рух, Севастополь,
|
|
Сталь А, Темп
|
1
|
Днепр-1, Ингулец, Металлист 1925, Одесса, Торпедо
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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