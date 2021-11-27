Динамо одержало 300-ю гостевую победу в чемпионатах Украины

Наибольшее количество викторий на чужих полях киевляне отпраздновали с Валерием Лобановским

  • 27.11.2021 19:05
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Динамо одержало 300-ю гостевую победу в чемпионатах Украины
© ФК Динамо

В 16-м туре «Динамо» одержало 300-ю гостевую победу в чемпионатах Украины, став первым клубом УПЛ, достигшим этого рубежа. Киевляне на чужих полях хоть раз брали верх над всеми, за исключением «Борисфена», командами, с которыми им довелось встречаться в украинском элитном дивизионе.

Наибольшее количество викторий динамовцы отпраздновали в поединках с «Арсеналом»/ЦСКА - 19, «Мариуполем» - 18, «Ворсклой» и запорожским «Металлургом» - по 17. 55 раз приводил бело-синих к победе Валерий Лобановский, 38 - Йожеф Сабо, по 33 - Сергей Ребров и Юрий Семин, 28 - Алексей Михайличенко, 24 - Анатолий Демьяненко, 22 - Александр Хацкевич, 17 - Мирча Луческу.

Юбилейные гостевые победы «Динамо» в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1-я

25.03.1992

Анатолий ПУЗАЧ

Одесса

3:1

50-я

16.05.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Кремень

4:1

100-я

08.04.2002

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Карпаты

2:0

150-я

14.10.2006

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Днепр

2:0

200-я

18.09.2011

Юрий СЕМИН

Черноморец

2:1

250-я

25.02.2017

Сергей РЕБРОВ

Заря

2:1

300-я

27.11.2021

Мирча ЛУЧЕСКУ

Минай

2:0

Кого побеждали

Победы

Клубы

19

Арсенал/ЦСКА

18

Мариуполь

17

Ворскла, Металлург З

16

Днепр, Карпаты

15

Металлист, Таврия

14

Волынь, Заря

13

Кривбасс, Черноморец

9

Металлург Д, Шахтер

8

Александрия, Говерла

7

Олимпик

6

Звезда, Львов, Прикарпатье

5

Кремень, Нива Т

4

Верес, Оболонь, Харьков

3

Нива В, Николаев, Сталь Км

2

Буковина, Десна, Колос, Минай, Нефтяник, Рух, Севастополь,

 

Сталь А, Темп

1

Днепр-1, Ингулец, Металлист 1925, Одесса, Торпедо

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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