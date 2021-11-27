В 16-м туре «Динамо» одержало 300-ю гостевую победу в чемпионатах Украины, став первым клубом УПЛ, достигшим этого рубежа. Киевляне на чужих полях хоть раз брали верх над всеми, за исключением «Борисфена», командами, с которыми им довелось встречаться в украинском элитном дивизионе.

Наибольшее количество викторий динамовцы отпраздновали в поединках с «Арсеналом»/ЦСКА - 19, «Мариуполем» - 18, «Ворсклой» и запорожским «Металлургом» - по 17. 55 раз приводил бело-синих к победе Валерий Лобановский, 38 - Йожеф Сабо, по 33 - Сергей Ребров и Юрий Семин, 28 - Алексей Михайличенко, 24 - Анатолий Демьяненко, 22 - Александр Хацкевич, 17 - Мирча Луческу.

Юбилейные гостевые победы «Динамо» в чемпионатах Украины

Победа Дата Тренер «Динамо» Соперник Счет 1-я 25.03.1992 Анатолий ПУЗАЧ Одесса 3:1 50-я 16.05.1997 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Кремень 4:1 100-я 08.04.2002 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Карпаты 2:0 150-я 14.10.2006 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Днепр 2:0 200-я 18.09.2011 Юрий СЕМИН Черноморец 2:1 250-я 25.02.2017 Сергей РЕБРОВ Заря 2:1 300-я 27.11.2021 Мирча ЛУЧЕСКУ Минай 2:0

Кого побеждали