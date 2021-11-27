Александр КАРАВАЕВ: «Тяжелая игра. Мы не реализовали свои моменты»

Футболист «Динамо» прокомментировал победу над «Минаем» (2:0)

  • 27.11.2021 19:04
  • 331 просмотр
  • 1 комментарий
Александр КАРАВАЕВ: «Тяжелая игра. Мы не реализовали свои моменты»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу над «Минаем» в Ужгороде в 16-м туре чемпионата Украины (2:0).

– Игра получилась очень тяжелой. Не успели психологически восстановиться после «Баварии»?
– Да, игра была очень тяжелой, но если бы мы реализовали свои моменты, то матч закончился бы еще после первого тайма. Однако «Минай» – очень хорошая команда, которая показывает свой характер и сражается на футбольном поле в каждом матче.

Считаю, что им не везет, ведь они заслуживают находиться гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому желаю «Минаю» удачи, а нашу команду поздравляю с победой, которая была нам очень нужна.

– Сейчас полные стадионы собираются не очень часто. Сегодня ощущалась фанатская атмосфера?
– Да, ведь многие пришли посмотреть на свою команду и на «Динамо». Многие просили автограф или общее фото. Мы видим это в любом городе. Приятно, что за нас болеют и приходят на футбол даже в такую ​​погоду.

– Трудно ли было переключиться после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов на чемпионат Украины?
– Это всегда сложно. В Лиге чемпионов другая атмосфера, другой стадион, другой соперник, против которого тяжело играть, но при этом и он сам разрешает играть. Это совсем другой, топ-уровень, к которому нужно стремиться, и на котором хочется выступать.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    nivava
    nivava, 27.11.2021 19:52
    0
    Каравай, ты как всегда - НЕ РЕАЛИЗОВАЛ свой момент... А вот если бы Царю повезло, всё могло быть по другому.
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