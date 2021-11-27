Цыганков идет по бомбардирскому графику Гусейнова и Шевченко

В поединке с «Минаем» (2:0) 24-летний полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков забил 90-й мяч в карьере. 70 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 10 - в еврокубках, 6 - за национальную сборную и 4 - в Кубке Украины. Между тем 70-й мяч в УПЛ Цыганков забил в 141-м матче. Меньше игр на достижения этого рубежа понадобилось лишь Максиму Шацких, Жуниору Мораесу и Евгению Селезневу, и столько же - 141 - Тимерлану Гусейнову и Андрею Шевченко.
Юбилейные голы Виктора Цыганкова в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
24.09.2016
|
Олимпик (г)
|
9' (1:0)
|
4:0
|
Заури МАХАРАДЗЕ
|
10-й
|
18.02.2018
|
Олимпик (д)
|
24' (1:0)
|
1:0
|
Заури МАХАРАДЗЕ
|
20-й
|
20.10.2018
|
Ворскла (г)
|
40' (1:0)
|
1:0
|
Богдан ШУСТ
|
30-й
|
13.04.2019
|
Мариуполь (г)
|
73' (1:0)
|
1:0
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
40-й
|
24.11.2019
|
Мариуполь (д)
|
77' (2:0)
|
3:0
|
Евгений ГАЛЬЧУК
|
50-й
|
19.09.2020
|
Львов (д)
|
48' (1:0)
|
3:1
|
Сергей ЛИТОВЧЕНКО
|
60-й
|
25.04.2021
|
Ингулец (д)
|
70' (4:0)
|
5:0
|
Владимир КРЫНСКИЙ
|
70-й
|
27.11.2021
|
Минай (г)
|
12' (1:0)
|
2:0
|
Даниил КУЧЕР
Игроки, быстрее всех забившие свои первые 70 мячей в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Игрок
|
Клуб*
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
126-й
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
03.04.2005
|
Металлург З (д)
|
1:2
|
133-й
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
02.12.2018
|
Олимпик (д)
|
2:2
|
136-й
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Шахтер
|
10.05.2012
|
Александрия (д)
|
3:0
|
141-й
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
Черноморец
|
02.08.1996
|
Днепр (д)
|
3:0
|
141-й
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
23.07.2010
|
Металлист (г)
|
2:1
|
141-й
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
27.11.2021
|
Минай (г)
|
2:0
|
147-й
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер
|
30.10.1998
|
Металлург Д (д)
|
4:2
|
150-й
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
17.10.2014
|
Волынь (д)
|
6:2
|
154-й
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
22.05.2004
|
Карпаты (д)
|
5:0
|
160-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
18.05.1998
|
Ворскла (д)
|
5:0
* за который забил 70-й мяч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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