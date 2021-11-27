Цыганков идет по бомбардирскому графику Гусейнова и Шевченко

24-летний полузащитник киевлян забил 90-й мяч в карьере, в том числе 70-й - в УПЛ

  • 27.11.2021 18:46
  • 1618 просмотров
  • 3 комментария
Цыганков идет по бомбардирскому графику Гусейнова и Шевченко
© ФК Динамо. Виктор Цыганков

В поединке с «Минаем» (2:0) 24-летний полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков забил 90-й мяч в карьере. 70 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 10 - в еврокубках, 6 - за национальную сборную и 4 - в Кубке Украины. Между тем 70-й мяч в УПЛ Цыганков забил в 141-м матче. Меньше игр на достижения этого рубежа понадобилось лишь Максиму Шацких, Жуниору Мораесу и Евгению Селезневу, и столько же - 141 - Тимерлану Гусейнову и Андрею Шевченко.

Юбилейные голы Виктора Цыганкова в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

24.09.2016

Олимпик (г)

9' (1:0)

4:0

Заури МАХАРАДЗЕ

10-й

18.02.2018

Олимпик (д)

24' (1:0)

1:0

Заури МАХАРАДЗЕ

20-й

20.10.2018

Ворскла (г)

40' (1:0)

1:0

Богдан ШУСТ

30-й

13.04.2019

Мариуполь (г)

73' (1:0)

1:0

Рустам ХУДЖАМОВ

40-й

24.11.2019

Мариуполь (д)

77' (2:0)

3:0

Евгений ГАЛЬЧУК

50-й

19.09.2020

Львов (д)

48' (1:0)

3:1

Сергей ЛИТОВЧЕНКО

60-й

25.04.2021

Ингулец (д)

70' (4:0)

5:0

Владимир КРЫНСКИЙ

70-й

27.11.2021

Минай (г)

12' (1:0)

2:0

Даниил КУЧЕР

Игроки, быстрее всех забившие свои первые 70 мячей в чемпионатах Украины

Матч

Игрок

Клуб*

Дата

Соперник

Счет

126-й

Максим ШАЦКИХ

Динамо

03.04.2005

Металлург З (д)

1:2

133-й

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

02.12.2018

Олимпик (д)

2:2

136-й

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Шахтер

10.05.2012

Александрия (д)

3:0

141-й

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

Черноморец

02.08.1996

Днепр (д)

3:0

141-й

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

23.07.2010

Металлист (г)

2:1

141-й

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

27.11.2021

Минай (г)

2:0

147-й

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер

30.10.1998

Металлург Д (д)

4:2

150-й

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

17.10.2014

Волынь (д)

6:2

154-й

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

22.05.2004

Карпаты (д)

5:0

160-й

Сергей РЕБРОВ

Динамо

18.05.1998

Ворскла (д)

5:0

 

* за который забил 70-й мяч.

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    Calm, 27.11.2021 19:49
    0
    21
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 27.11.2021 19:37
    0
    u6464u, 27.11.2021 19:23
    Интересно , напишите сколько он забил с одиннадцатиметровых .
    Пенальти ещё забить нужно. Когда-то был такой игрок Мораеш, так он три пенальти подряд не забил
    Ссылка
    u6464u
    u6464u, 27.11.2021 19:23
    0
    Интересно , напишите сколько он забил с одиннадцатиметровых .
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