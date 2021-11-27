Цыганков идет по бомбардирскому графику Гусейнова и Шевченко

В поединке с «Минаем» (2:0) 24-летний полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков забил 90-й мяч в карьере. 70 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 10 - в еврокубках, 6 - за национальную сборную и 4 - в Кубке Украины. Между тем 70-й мяч в УПЛ Цыганков забил в 141-м матче. Меньше игр на достижения этого рубежа понадобилось лишь Максиму Шацких, Жуниору Мораесу и Евгению Селезневу, и столько же - 141 - Тимерлану Гусейнову и Андрею Шевченко.

Юбилейные голы Виктора Цыганкова в чемпионатах Украины

Гол Дата Соперник Минута Счет Вратарь 1-й 24.09.2016 Олимпик (г) 9' (1:0) 4:0 Заури МАХАРАДЗЕ 10-й 18.02.2018 Олимпик (д) 24' (1:0) 1:0 Заури МАХАРАДЗЕ 20-й 20.10.2018 Ворскла (г) 40' (1:0) 1:0 Богдан ШУСТ 30-й 13.04.2019 Мариуполь (г) 73' (1:0) 1:0 Рустам ХУДЖАМОВ 40-й 24.11.2019 Мариуполь (д) 77' (2:0) 3:0 Евгений ГАЛЬЧУК 50-й 19.09.2020 Львов (д) 48' (1:0) 3:1 Сергей ЛИТОВЧЕНКО 60-й 25.04.2021 Ингулец (д) 70' (4:0) 5:0 Владимир КРЫНСКИЙ 70-й 27.11.2021 Минай (г) 12' (1:0) 2:0 Даниил КУЧЕР

Игроки, быстрее всех забившие свои первые 70 мячей в чемпионатах Украины

Матч Игрок Клуб* Дата Соперник Счет 126-й Максим ШАЦКИХ Динамо 03.04.2005 Металлург З (д) 1:2 133-й ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер 02.12.2018 Олимпик (д) 2:2 136-й Евгений СЕЛЕЗНЕВ Шахтер 10.05.2012 Александрия (д) 3:0 141-й Тимерлан ГУСЕЙНОВ Черноморец 02.08.1996 Днепр (д) 3:0 141-й Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо 23.07.2010 Металлист (г) 2:1 141-й Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 27.11.2021 Минай (г) 2:0 147-й Олег МАТВЕЕВ Шахтер 30.10.1998 Металлург Д (д) 4:2 150-й ЛУИС АДРИАНУ Шахтер 17.10.2014 Волынь (д) 6:2 154-й Андрей ВОРОБЕЙ Шахтер 22.05.2004 Карпаты (д) 5:0 160-й Сергей РЕБРОВ Динамо 18.05.1998 Ворскла (д) 5:0

* за который забил 70-й мяч.