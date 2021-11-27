Тренер Миная: «Селезнев сделал всю игру»

Игорь Леонов рассказал о поражении от киевского «Динамо» (0:2)

  • 27.11.2021 18:51
  • 3878 просмотров
  • 1 комментарий
Тренер Миная: «Селезнев сделал всю игру»
© ФК Минай. Игорь Леонов

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов поделился впечатлениями о матче против «Динамо» (0:2), который состоялся в рамках 16-го тура чемпионата Украины.

«Ребята после игры убитые в раздевалке. Мы недобрали много очков в чемпионате, поэтому находимся в тяжелом психологическом состоянии. Несмотря ни на что, мы будем продолжать идти вперед. Я поблагодарил ребят за игру. Нужно играть с первой до последней минуты, а не так, как мы сегодня, только во втором тайме.

Во втором тайме мы сделали коррективы, которые повлияли на рисунок игры. Важную роль сыграл Селезнев, который сделал всю игру. К сожалению, это не повлияло на результат. За неделю мы сыграли три игры. Это большая нагрузка на игроков. Они большие молодцы», — сказал Леонов.

Источник — Футбол 1/2/3

(30 голосов)

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Комментарии
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    umnuy2
    umnuy2, 27.11.2021 19:45
    +1
    они убитые потому что призовые от шахты тю-тю
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