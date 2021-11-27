Тренер Миная: «Селезнев сделал всю игру»

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов поделился впечатлениями о матче против «Динамо» (0:2), который состоялся в рамках 16-го тура чемпионата Украины.

«Ребята после игры убитые в раздевалке. Мы недобрали много очков в чемпионате, поэтому находимся в тяжелом психологическом состоянии. Несмотря ни на что, мы будем продолжать идти вперед. Я поблагодарил ребят за игру. Нужно играть с первой до последней минуты, а не так, как мы сегодня, только во втором тайме.

Во втором тайме мы сделали коррективы, которые повлияли на рисунок игры. Важную роль сыграл Селезнев, который сделал всю игру. К сожалению, это не повлияло на результат. За неделю мы сыграли три игры. Это большая нагрузка на игроков. Они большие молодцы», — сказал Леонов.